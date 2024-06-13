B.A.P真的回来了ㅠㅠ 突丢纪录片《Man on the moon》预告：我们是――

大家都知道要接什么吧ㅠㅠ 是「B.A.P Yes, sir」啊！

红极一时的男团B.A.P（容国、大贤、永才、钟业、ZELO），12日突然丢出纪录片《Man on the moon》预告，短短几秒就要逼哭粉丝B.A.B.Y们。

「文钟业、郑大贤、刘永才、方容国，各位粉丝久等了，我们终於聚在一起了，感谢大粉丝们一直以来的支持，我们会为大家展示在音乐方面的成长，敬请期待，我们很快就会相见，尽快见吧！」



预告片除了入伍服役中的ZELO，方容国、郑大贤、文钟业与刘永才一一现身身，轮流念出自己的名字和想对B.A.B.Y所说的话，最后再喊一句：「我们是――」字幕写上「Again Together with B.A.B.Y」，45秒影片令人泪流。theqoo、X话题度极速上升，韩国海内外B.A.B.Y都忍不住喊「晕」、「要哭了」、「是在作梦吗」。



[] B.A.P 비에이피 has become the latest trending topics on X ever since the release of their new documentary teaser, 'Man on the moon' #Man_on_the_moon pic.twitter.com/quOjDUy9SP — B.A.P NATION (@BAPNATION_0126) June 12, 2024

B.A.P 2012年出道，和EXO、VIXX、BTOB等男团是同期，出道当年便拥高人气且夺下多座新人奖，2018、2019年纷纷与公司TS娱乐不续约。活动的这七年间，B.A.P遭遇不少波折，最为人所知是因「奴隶合约」和公司TS娱乐发生纠纷暂停活动一年。



与原公司结束合约至今5年，B.A.P从未正式公告「解散」，但据传TS娱乐拥有B.A.P商标权，成员们即便想团体活动也没办法，不过各自发展的状况下也没有影响团魂，五成员私下仍经常联系、不时公开合体替彼此应援，最近即方容国3月底粉丝见面会。





顺带一提，文钟业去年在《Peak Time》结束后签约了MA娱乐，同年底郑大贤也加入了MA娱乐，也许正因此促成了B.A.P合体活动，上述合体纪录片即MA娱乐推出。去年10月文钟业回归，MA娱乐官方也曾放出B.A.P合体替文钟业应援且Challenge影片（永才缺席、今年5月才退伍，ZELO是去年12月入伍）。



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