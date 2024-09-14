方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業四人合體登台 走進粉絲群引騷動還幽默抓包粉絲排字有疏漏！

9月14日方容國、鄭大賢、劉永才、文鐘業以四人制展開活動，雖然不可再使用以往出身的團體名稱，不過台灣粉絲「BABY」們依舊從2018年等待至今，今日吸引了3千名粉絲來到現場同樂。

一登場時四人以全白色系服裝帶來抒情演出，粉絲們久違再度看見他們的演出也相當激動，永才也提到上一次似乎與粉絲們也在同一場地見面，但竟然已經是2018年的事情了。接下來他們更換上全黑超酷造型，帶來後續Rap等節奏比較強烈的歌曲。四人也在舞台上接受隨機影片的舞蹈Challenge，賣力跳著最近網路上流行的舞蹈，相當逗趣。接著更在下面兩首歌曲直接走下台與粉絲們近距離互動，造成全場騷動。合照時台粉送上了令人感動的排字秀，沒想到還被他們說「好像有一位沒舉起來唷！快檢查一下！」令全場笑聲不斷。





最終他們也在不捨的氛圍中各自與粉絲們道別，文鐘業曾以個人活動來台，本次與成員們同行意義格外重大，他想起自己從以前就最愛台灣芒果冰，今天也如願在後台享用了，他也大大稱讚台灣的芒果冰是最棒的，但請粉絲們別誤會，他來台灣是因為想與BABY們見面而不是為了吃美食喔！接著也透露可能會因為個人SOLO專輯的發行，有機會再度訪台喔！





永才也提到韓國所發生的事情雖令他感到有些疲憊，但從昨日來台與粉絲們見面後，感覺獲得了許多力量，在台北也感覺到有短暫休息的感覺，讓他能夠有2週時間努力的生活，如果感到疲憊就會再度來到這裡與大家見面！永才訴說感想時也眼泛淚光，比出一個大大的愛心，令粉絲們相當心疼。



大賢也覺得因為很久沒來台，所以很擔心大家已經忘了他，但是當他聽見台北場的票房已秒殺售罄，也得到了力量。有位男粉絲大聲在台下向大賢喊出我愛你，讓他用中文回應「大哥！謝謝」讓全場粉絲大笑了出來，也承諾一定會再度來台。



容國前兩年曾因為亞洲巡迴單獨來台演出，本次也很榮幸能夠與成員們合體，看到這麼多粉絲們來到現場也讓他非常感動，希望大家能夠在下次相見之前，保持身體健康也要過得幸福。最後直到安可曲目，四人又再度走下台，再度掀起今晚高潮，讓粉絲們能夠一起High到最後一秒鐘！



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