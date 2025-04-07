競爭超激烈！《第61屆百想藝術大賞》入圍名單出爐：IU＆朴寶劍《苦盡柑來遇見你》入圍8項成最大贏家！

《第61屆百想藝術大賞》即將在5月5日舉行，今天通過官網公開電影、放送等各個部門的入圍名單。

《百想藝術大賞》是韓國代表性綜合藝術獎項，與韓國電影青龍獎和韓國電影大鐘賞並稱韓國三大影視獎。《百想藝術大賞》對戲劇類作品的評審範圍不限於無線台台（SBS、MBC、KBS），還包括 tvN 和 JTBC 等有線台，以及 Netflix、wavve 等 OTT 線上串流平台的作品，就一起來看今年「放送部門」的入圍名單吧！



電視劇作品賞

tvN《背著善宰跑》、JTBC《玉氏夫人傳》、MBC《如此親密的背叛者》、Netflix《外傷重症中心》、Netflix《苦盡柑來遇見你》



男子最優秀演技賞

朴寶劍《苦盡柑來遇見你》、邊佑錫《背著善宰跑》、李浚赫《好或壞的東載》、朱智勛《外傷重症中心》、韓石圭《如此親密的背叛者》



女子最優秀演技賞

高旻示《無聲蛙鳴》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦盡柑來遇見你》、張娜拉《好搭檔》



男子配角賞

金准韓《好搭檔》、盧載沅《魷魚遊戲2》、尹敬浩《外傷重症中心》、崔代勳《苦盡柑來遇見你》、玄奉植《好或壞的東載》



女子配角賞

金國熙《家族計劃》、金才禾《玉氏夫人傳》、廉惠蘭《苦盡柑來遇見你》、吳京華《正年》、鄭恩彩《正年》



男子新人演技賞

金政振《如此親密的背叛者》、宋健僖《背著善宰跑》、車禹閔《流氓讀書會》、秋泳愚（秋英宇）《玉氏夫人傳》、許楠儁《法官大人》



女子新人演技賞

金泰妍《苦盡柑來遇見你》、盧正義《魔女》、趙允秀《秀暴君》、蔡元彬《如此親密的背叛者》、賀營《外傷重症中心》》



導演賞

金元錫《苦盡柑來遇見你》、金熙元《照明商店》、宋妍華《如此親密的背叛者》、李度潤《外傷重症中心》、鄭知仁《正年》



劇本賞

金正敏《家族計劃》、朴智淑《玉氏夫人傳》、李施恩《背著善宰跑》、林恦賰《苦盡柑來遇見你》、崔唯娜《好搭檔》



男子綜藝賞

金元勳、Dex、成始璄、申東燁、劉在錫



女子綜藝賞

李秀智、張度練、池藝恩、海嫄（NMIXX）、洪真慶



綜藝作品賞

tvN《鋼鐵少女團》、Mnet《Stage Fighter》、秋成勳《大叔的退休人生》、DdeunDdeun《風向Go》、Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》



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