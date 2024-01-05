財閥千金也穿平價款！「三星長公主」李富真出席活動全身套裝不過11萬韓元，竟是韓劇富豪女主愛用牌

韓國三星集團會長李健熙長女、現任新羅酒店社長李富真日前出席獎學基金會活動，一身灰色套裝引起網友關注：以為是昂貴名牌，實際上竟是不到12萬韓元的本土平價品牌。

「杜乙獎學金基金會」是韓國第一個專門以女性為對象的獎學金基金會，去年底確定新一屆獲獎學生名單後於本月4日舉辦了證書授予儀式。李富真作為基金會理事長也出席了儀式，與學生們親切見面合照，還擺出臉頰愛心pose，完全沒有財富千金的架子，現場氣氛十分融洽。





作為韓國頂級財閥的千金、《富比士》認證的韓國女首富，李富真每次出席活動的穿搭都是民眾關心焦點，低調優雅又舒適自在的品味也一直受到好評。 但有網友發現，李富真這一天的灰色套裝居然不是什麼奢華名牌，而是來自韓國本土設計師的超級平價品牌，官網定價只有11萬9700韓元，相當於台幣2814元、港幣709元，似乎是有心通過此舉對獲獎學生表達鼓勵。



該品牌在2009年第一次推出，不少韓劇女主角都有穿過，例如《黑暗榮耀》朴涎鎮、《財閥家的小兒子》毛賢敏、《The Penthouse上流戰爭》千瑞璡，以及《SKY Castle》廉晶雅、尹世雅、吳娜拉等等。







韓網友對李富真的做法十分有好感：「即便是作秀也很有誠意」「好過那些看不懂場合和氣氛的政客」「衣服很適合她，高檔又有氣質」「反省我為何穿著15萬元的裙子」「一看就是品牌方藉機宣傳，但換了是我也要積極宣傳」「李在鎔去過的釜山魚餅店銷量漲了三倍，這家店也要火啦」。



此外，「杜乙獎學金基金會」是根據三星集團創辦人李秉喆的夫人朴杜乙的意願，由李秉喆長女、韓松集團前顧問李仁熙在2000年創立，是韓國第一個也是唯一一個專門面向女性的獎學基金會。 每年從韓國16間大學的新生中選拔女學生，從大二開始資助全額獎學金及自我開發費用，過去23年來總共為670名女學生授予了109億韓元獎學金。

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