李英愛根本是媒體公關大師！《大指揮家》李英愛涉毒品疑雲讓樂團近乎瓦解～她的音樂路可能就此止步嗎（EP.7 – 8）

[有雷]從開播時充滿氣場的《大指揮家》，在李英愛的身世背景漸漸揭開後，似乎蒙上了一層灰，她信誓旦旦加入漢江愛樂樂團，卻遭受到各方的挫折與自身的心魔。除了煩惱自己是否罹患遺傳疾病，還被指控持有毒品，令樂團的聲勢一落千丈。

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車世音（李英愛飾）忍痛送別了母親，也再度提醒自己應該面對50％高遺傳率的遺傳病，而她也終於主動到院進行抽血化驗。她希望重振旗鼓，甚至在團內提出了盲選的機制，雖然大家已經是資深樂手，但世音覺得大家可能因為安逸而忽略了增進自己的實力，這點讓所有樂手都覺得很不合理，人人神經緊繃。



測驗後也由世音選出了兩位男性團員必須被淘汰，而這兩個人的不穩定卻都是來自於吸毒後的副作用。兩人遭到開除的隔天，還指稱毒品來源就是指揮，因此警方前來搜索，在車世音辦公室找到毒品，於是將她帶回訊問。即使她並無嫌疑，漢江愛樂的形象也立刻一落千丈，團員們都紛紛離職去其他地方找工作。車世音說什麼也不能讓她的樂團蒙羞，甚至分別找上每一位團員，表示自己願意減薪，以加薪換取他們回到樂團。



車世音被人侵入辦公室並放置毒品，被年輕的首席露娜看見了神祕的安全帽男子，她懷疑這就是原本在樂團內的毒蟲金奉柱。而金奉柱在某晚還打電話給世音，世音正因為喝醉了而神智不清，隔日世音被警察打來的電話給吵醒，得知金奉柱的遺體在漢江被發現，而世音是最後與他通話的人，但世音卻完全想不起來自己做過什麼。



世音為了讓樂團再度被重視，於是打算引發媒體話題。之前她說什麼也不願意拍攝的夫妻相處紀錄片，她竟然直接找上電視台表達希望拍攝，但前提是要對所有人保密，也指定由外遇的前夫金弼來主持訪問。並且車世音會在正式播出前，宣布自己與金弼離婚的消息。聽到離婚消息，會令觀眾們更好奇這段夫妻相處的紀錄片。



世音在檢查結果未明朗前，再度站上舞台，腦中卻不斷出現已過世的金奉柱以及母親的身影，導致她指揮到最後直接暈倒在台上！她是否已出現遺傳病雷明頓氏症的現象了呢？



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