【不定時更新！】８月份有誰會來港跟大家見面呢？

看看這個月有誰來香港跟大家見面吧~

【不定時更新!】8月份有誰會來台灣跟大家見面呢?

8月3日:GFRIEND《2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in HONG KONG》



時間:下午7時

地點:亞洲國際博覽館Hall 10

=============================

8月10—11日:EXO《EXO PLANET #5 - EXplOration - in HONG KONG》



時間:下午7時

地點:亞洲國際博覽館Arena

=============================

8月10日:N.Flying《2019 LIVE UP ALL NIGHT IN HONG KONG》



時間:下午8時

地點:亞洲國際博覽館Hall 10

=============================

8月17日:The Black Skirts《The Black Skirts "Thirsty" Asia Tour in HONG KONG》



時間:下午8時

地點:香港油塘崇信街6號 Ocean One 1/F

=============================

8月18日:姜丹尼爾《2019 KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》



時間:下午6時

地點:亞洲國際博覽館Hall 10

=============================

8月24日:AB6IX《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》



時間:下午7時

地點:亞洲國際博覽館Hall 11

=============================

8月31日—9月1日:GOT7《GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN HONG KONG》



時間:下午7時

地點:亞洲國際博覽館Arena

