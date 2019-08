【不定时更新！】８月份有谁会来港跟大家见面呢？

韩国IG上热门新泡面:3分钟让你吃上一碗蔘鸡汤! Red Velvet Irene新发型再一次证明了逆天等级的颜值♥ 空气刘海又要翻红了~ Heize是孝顺女!成名后给父母买房、办卡、生活费全包 BTS金泰亨(V)为演员哥哥们「朴叙俊&崔宇植」应援:辛苦啦~!歌手演员们 大力挥开溽暑 SEVENTEEN 最新主打歌气势十足! 【不定时更新!】8月份有谁会来港跟大家见面呢? 张东健♥高小英结婚10年依旧如热恋!但网民的关注点却都在男神的头上...

看看这个月有谁来香港跟大家见面吧~

【不定时更新!】8月份有谁会来台湾跟大家见面呢?

8月3日:GFRIEND《2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in HONG KONG》



时间:下午7时

地点:亚洲国际博览馆Hall 10

=============================

8月10—11日:EXO《EXO PLANET #5 - EXplOration - in HONG KONG》



时间:下午7时

地点:亚洲国际博览馆Arena

=============================

8月10日:N.Flying《2019 LIVE UP ALL NIGHT IN HONG KONG》



时间:下午8时

地点:亚洲国际博览馆Hall 10

=============================

8月17日:The Black Skirts《The Black Skirts "Thirsty" Asia Tour in HONG KONG》



时间:下午8时

地点:香港油塘崇信街6号 Ocean One 1/F

=============================

8月18日:姜丹尼尔《2019 KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG》



时间:下午6时

地点:亚洲国际博览馆Hall 10

=============================

8月24日:AB6IX《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》



时间:下午7时

地点:亚洲国际博览馆Hall 11

=============================

8月31日—9月1日:GOT7《GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN HONG KONG》



时间:下午7时

地点:亚洲国际博览馆Arena

