【韓網熱門】韓國人分享「台灣人對韓國的負面印象」，意外獲韓網大量讚同！

近日有網友分享台灣人對韓國的幾大偏見與誤解，意外獲得很多韓國網友認同。

這隻影片由YouTuber「韓國麵包超人的台灣生活」（以下簡稱超人）在5年前上傳，內容都是他本人確實聽過的誤解，包括：

1. 韓國男人會打老婆。 超人表示雖然現在有所改變，但偶爾還是有人半開玩笑對他講：「你也會打女朋友吧？」

2. 韓國人經常吐痰。也許因為經常吸煙，會在沒有任何準備動作的情況下突然吐痰。

3. 韓國人喜歡寫惡意留言、批評別人。 聊到韓國藝人令人惋惜的消息時經常提到這一看法，認為大量惡意留言是導致輕生的原因之一。

4. 韓國人不排隊，使用大眾交通工具時經常插隊。 超人認為，以韓國觀光客的插隊行為來說，有些人是確實不care，有些人其實是不知道應該在哪裡排隊。

5. 韓國人很強勢、不受控制。

6. 韓國人喜歡喝酒，酒文化發達。 超人表示認同XD

7. 韓國人壓力很大。

8. 韓國人吃活章魚，好噁心。

9. 韓國有很多異端邪教。

此外還有一些超人有講但原PO沒有提到，例如韓國人討厭日本、愛國心很強，薪水高物價也高，天氣非常冷，住房昂貴等等。



韓國網友評論：

1. 說的全都很對耶，無法反駁kkk

2. 誤解與偏見？ 除了插隊之外都是事實啊kkk

3. 插隊也是事實啊，如果經常搭乘大眾交通工具，應該無法否認這一點吧kkk

4. 最近廣域巴士（首都圈長途快速巴士）大多都有排隊，但市內巴士就是一哄而上

5. 老年人真的很經常插隊

6. 搭地鐵時經常還有人沒下車就有人擠上車

7. 準確來說，這裡的文化不是愛插隊，是根本沒有人在排隊kkk

8. 我也以為國人不插隊的，結果到了國外就跟脫韁野馬一樣到處插隊... 超丟人...

9. 我在外國生活過，外國也有插隊和惡意留言問題，但還不到韓國那種程度。 歐洲也有很多人吸煙，但很少那樣吐痰

10. 上週我的外國朋友來韓國玩，帶他去了弘益大學那邊，真的每10公尺就有一個人在吸煙，超尷尬的

11. 我也超討厭別人吐痰

12. 去台灣旅遊時聽導遊講過，台灣沒有「夜晚文化」，韓國遊客經常問哪裡有開到深夜的酒館，但台灣沒有那種店。 因此覺得韓國人很喜歡喝酒嗎？？

13. 老實說，之前以為他們是看了舊時代劇裡男生打女生巴掌之類的情節才認為韓國人很暴力，但現在的現實是... 如果加上語言暴力、情緒暴力，應該沒人能夠否認吧

14. 就是因為壓力超大才獲得經濟成長

15. 章魚怎麼了，請不要貶低別人的飲食文化

16. 大部份都是韓男的問題耶

出處：https://theqoo.net/hot/3760293333

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