BLACKPINK宣佈世界巡迴演唱會〈DEADLINE〉亞洲站場次明年1月香港啟德震撼開唱

國際女子天團BLACKPINK今日正式宣佈備受期待的世界巡迴演唱會
亞洲巡演緊接在BLACKPINK今夏橫跨北美、歐洲及英國的巡迴之後登場。
近年來，BLACKPINK四位成員JISOO、JENNIE、ROSÉ與LISA在個人演藝事業上皆締造亮眼成績，持續創下多首橫掃各大音樂排行榜的冠軍單曲。
BLACKPINK WORLD TOUR
門票資訊：成功在Weverse登記的 BLINK Membership會員可於6月10日（星期二）優先購票；VISA 信用卡持有人優先購票將於6月11日（星期三）接續進行；Trip.com 用戶可於6月12日（星期四）優先購票；所有門票將於6月13日（星期五）香港時間上午11時於 Cityline公開發售。
WEVERSE 優先購票：BLINK Membership持有人可由即日起至6月1日（星期日）香港時間晚上 10 時59分前於Weverse（按此）完成會員驗證並登記預購資格。
VISA 信用卡優先購票： 持有指定銀行於香港發行於之VISA信用卡持卡人可於2025年6月11日（星期三）香港時間上午11時至晚上11時 59分優先購票（Visa Infinite信用卡持卡人專屬預售時段為上午11時至下午2時；所有Visa卡持卡人則可於下午6時至晚上11時59分優先購票）。更有機會參與獨家世界級創新體驗活動。Visa將同步推出橫跨亞洲六國的獨家演唱會優惠及粉絲專屬活動，敬請密切留意最新公告。
TRIP.COM 搶先訂票：Trip.com 用戶可率先於2025年6月12日（星期四）香港時間上午11時至晚上11時 59分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。
BLACKPINK 2025 WORLD TOUR
2025年7月12日（星期六）- 美國洛杉磯 - SoFi Stadium
2025年7月13日（星期日）- 美國洛杉磯 - SoFi Stadium
2025年7月18日（星期五）- 美國芝加哥 - Soldier Field Stadium
2025年7月22日（星期二）- 加拿大多倫多 - Rogers Stadium
2025年7月23日（星期三）- 加拿大多倫多 - Rogers Stadium
2025年7月26日（星期六）- 美國紐約 - Citi Field
2025年7月27日（星期日） - 美國紐約 - Citi Field
2025年7月28日（星期一） - 美國紐約 - Citi Field
2025年8月2日（星期六） - 法國巴黎 - Stade De France
2025年8月3日（星期日） - 法國巴黎 - Stade De France
2025年8月6日（星期三） -義大利米蘭 - Ippodromo Snai La Maura
2025年8月9日（星期六） - 西班牙巴塞隆納 - Estadi Olimpic
2025年8月10日（星期日） - 西班牙巴塞隆納 - Estadi Olimpic
2025年8月15日（星期五） - 英國倫敦 - Wembley Stadium
2025年8月16日（星期六） - 英國倫敦 - Wembley Stadium
BLACKPINK 2025 WORLD TOUR
2025年10月18日（星期六）- 高雄 - 高雄國家體育場
2025年10月19日（星期日）- 高雄 - 高雄國家體育場
2025年10月24日（星期五）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium
2025年10月25日（星期六）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium
2025年10月26日（星期日）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium
2025年11月1日（星期六）- 雅加達 - Gelora Bung Karno Main Stadium
2025年11月2日（星期日）- 雅加達 - Gelora Bung Karno Main Stadium
2025年11月22日（星期六）- 馬尼拉 - Philippine Arena (Stadium)
2025年11月23日（星期日）- 馬尼拉 - Philippine Arena (Stadium)
2025年11月29日（星期六）- 新加坡 - National Stadium
2025年11月30日（星期日）- 新加坡 - National Stadium
2026年1月24日（星期六）- 香港 - 啟德主場館
2026年1月25日（星期日）- 香港 - 啟德主場館
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