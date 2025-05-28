BLACKPINK宣佈世界巡迴演唱會〈DEADLINE〉亞洲站場次明年1月香港啟德震撼開唱

國際女子天團BLACKPINK今日正式宣佈備受期待的世界巡迴演唱會 亞洲站將於今年10月展開。是次巡演由Live Nation主辦，新增的亞洲場次率先於10月18日（星期六）由高雄國家體育場揭開序幕，隨後將前往曼谷、雅加達、馬尼拉及新加坡舉行多場演出，並於2026年1月24及25日在香港啟德體育場連唱兩場後劃下句點。

亞洲巡演緊接在BLACKPINK今夏橫跨北美、歐洲及英國的巡迴之後登場。 世界巡演是她們自於 2022年至2023年創歷史紀錄的 [Born Pink] World Tour後再次舉行的大型巡演，該次巡演不僅是女團史上最高票房巡演，更吸引全球逾180萬名觀眾入場。BLACKPINK以其極具震撼力的現場演出及屢破紀錄的表現，持續重新定義流行音樂的全球成功標準。該團體同時保持YouTube最多訂閱數藝人紀錄，頻道訂閱數已突破9600萬。

近年來，BLACKPINK四位成員JISOO、JENNIE、ROSÉ與LISA在個人演藝事業上皆締造亮眼成績，持續創下多首橫掃各大音樂排行榜的冠軍單曲。



BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG 將於2026年1月24日（星期六）及25日（星期日）在香港啟德主場館舉行，Visa為是次演出的官方支付合作夥伴，Trip.com為官方旅遊贊助商，泛亞洲人壽及健康保險公司 - 富衛保險亦為是次演出贊助夥伴。

門票資訊：成功在Weverse登記的 BLINK Membership會員可於6月10日（星期二）優先購票；VISA 信用卡持有人優先購票將於6月11日（星期三）接續進行；Trip.com 用戶可於6月12日（星期四）優先購票；所有門票將於6月13日（星期五）香港時間上午11時於 Cityline公開發售。



WEVERSE 優先購票：BLINK Membership持有人可由即日起至6月1日（星期日）香港時間晚上 10 時59分前於Weverse（按此）完成會員驗證並登記預購資格。

VISA 信用卡優先購票： 持有指定銀行於香港發行於之VISA信用卡持卡人可於2025年6月11日（星期三）香港時間上午11時至晚上11時 59分優先購票（Visa Infinite信用卡持卡人專屬預售時段為上午11時至下午2時；所有Visa卡持卡人則可於下午6時至晚上11時59分優先購票）。更有機會參與獨家世界級創新體驗活動。Visa將同步推出橫跨亞洲六國的獨家演唱會優惠及粉絲專屬活動，敬請密切留意最新公告。

TRIP.COM 搶先訂票：Trip.com 用戶可率先於2025年6月12日（星期四）香港時間上午11時至晚上11時 59分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。



BLACKPINK 2025 WORLD TOUR 已公佈之北美及歐洲巡演場次場次：

2025年7月12日（星期六）- 美國洛杉磯 - SoFi Stadium

2025年7月13日（星期日）- 美國洛杉磯 - SoFi Stadium

2025年7月18日（星期五）- 美國芝加哥 - Soldier Field Stadium

2025年7月22日（星期二）- 加拿大多倫多 - Rogers Stadium

2025年7月23日（星期三）- 加拿大多倫多 - Rogers Stadium

2025年7月26日（星期六）- 美國紐約 - Citi Field

2025年7月27日（星期日） - 美國紐約 - Citi Field

2025年7月28日（星期一） - 美國紐約 - Citi Field

2025年8月2日（星期六） - 法國巴黎 - Stade De France

2025年8月3日（星期日） - 法國巴黎 - Stade De France

2025年8月6日（星期三） -義大利米蘭 - Ippodromo Snai La Maura

2025年8月9日（星期六） - 西班牙巴塞隆納 - Estadi Olimpic

2025年8月10日（星期日） - 西班牙巴塞隆納 - Estadi Olimpic

2025年8月15日（星期五） - 英國倫敦 - Wembley Stadium

2025年8月16日（星期六） - 英國倫敦 - Wembley Stadium

BLACKPINK 2025 WORLD TOUR 最新公佈場次之亞洲站場次：

2025年10月18日（星期六）- 高雄 - 高雄國家體育場

2025年10月19日（星期日）- 高雄 - 高雄國家體育場

2025年10月24日（星期五）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年10月25日（星期六）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年10月26日（星期日）- 曼谷 - Rajamangala National Stadium

2025年11月1日（星期六）- 雅加達 - Gelora Bung Karno Main Stadium

2025年11月2日（星期日）- 雅加達 - Gelora Bung Karno Main Stadium

2025年11月22日（星期六）- 馬尼拉 - Philippine Arena (Stadium)

2025年11月23日（星期日）- 馬尼拉 - Philippine Arena (Stadium)

2025年11月29日（星期六）- 新加坡 - National Stadium

2025年11月30日（星期日）- 新加坡 - National Stadium

2026年1月24日（星期六）- 香港 - 啟德主場館

2026年1月25日（星期日）- 香港 - 啟德主場館

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞