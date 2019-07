MBC《檢法男女》完結篇創收視新高 有望再推第三季? BTS防彈少年團《Love Yourself》新片上線 呼籲世界終止暴力! 頭號成功的粉絲 (성덕) 金希澈!昨主持 ITZY 回歸發表會 [推薦]《王的文字》歷史片中出現網路用語?導演巧思好跳Tone 金在中挑戰求職 新綜藝《極限面試》8 月中開播! 【有片】《一日三餐:女子篇》公開問候影片!「打頭陣」的尹世雅NG引爆笑 姜丹尼爾8月18日來香港跟大家見面啦:門票7月31日上午10時公開發售! tvN熱門韓劇《秘密森林》第2季最快明年就能登場!希望曹承佑、裴斗娜能再出演啊~ 難怪會找曹政奭&柳演錫!《請回答》申PD新作《機智醫生生活》雖以「醫生」為主人公 卻是描述「樂隊」的故事 這個陣容簡直是電影級別!趙寅成、裴晟佑、南柱赫、韓志旼、新慜娥有望出演盧熙京編劇新作 不只在韓國…SUJU隊長利特也作為主MC活躍於泰國節目《BEAUTY NO.9》! 《新入史官丘海昤》車銀優沐浴劇照公開,露出白皙香肩也太誘人了吧! 李鎮赫被《Produce X 101》淘汰卻接到10多個廣告代言 韓劇 醫生耀漢 의사요한 - 怎樣才算是活著? 「侮辱宋慧喬!」亂P圖眾明星男友玩沙子照:9家韓國媒體被警告! 「不知情」的BIGBANG大聲被打臉? 曝買樓2個月前法律諮詢問「容留性交易罪」 BIGHIT收購Source music!BTS防彈少年團會和GFRIEND合作嗎? X1出道之路懸了?《PRODUCE X 101》TOP20所屬社緊急開會,上演羅生門!8月27還能見面嗎?

「怪物新人」姜丹尼爾終於將他的個人粉絲見面會帶到香港!

姜丹尼爾的首個個人粉絲見面會巡演,< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME> 將會在新加坡及香港舉行,其他城市將會陸續公佈。



< KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG> 將於2019年8月18日假亞洲國際博覽館舉行。票價分別為港幣$1,988 VIP / $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4,將於 2019年 7月31日(星期三)經由快達票作公開發售。

所有購買 VIP 門票的粉絲們均可與 KANG DANIEL見面及合照。所有購買VIP或類別1 (CAT1) 門票的粉絲們均可獲取限量版便箋。另外,首100位購買類別1 (CAT1)、類別2 (CAT2) 或類別3 (Cat 3) 門票的粉絲們 (名額共300 位) 更可參加 SEND-OFF會,與姜丹尼爾近距離接觸!此外,所有入場歌迷們均可獲取姜丹尼爾海報和獨家特製紙扇。除了以上的粉絲福利,所有入場觀眾更有機會獲取姜丹尼爾親筆簽名海報,名額共100 份!

作為大勢男團 WANNA ONE 的靈魂人物,團體解散後姜丹尼爾的個人動向一直都備受矚目,而為了不負眾 望,即使周邊不斷傳來催促聲,姜丹尼爾還是沉著氣悉心的準備著單飛第一彈,而籌備多時的個人專輯 《Color On Me》將於 7 月 25 日正式推出,要讓大家看到姜丹尼爾的各種色彩。



姜丹尼爾在選秀節目《Produce 101》中以穩當的實力和獨有的魅力一步一步的攀上了投票榜首。以大熱姿態出道,憑著萬丈高的人氣,姜丹尼爾在出道短短一個月就打敗一眾前輩榮登《偶像排行榜》一位,以一倍以上的 票數遠超第二名,驚人的人氣也反映在商品銷售上,只要是姜丹尼爾代言的商品,甚至是私底下使用的 商品,全都銷售暴增、斷貨,至今,姜丹尼爾已經連續 69 週穩坐《偶像排行榜》榜首。



此次作為姜丹尼爾重新出發的首個個人粉絲見面會巡演,主辦單位為了隆重其事也特別準備了空前的周邊要送給粉絲們。 VIP 及類別1 (CAT1) 門票配套將包含限量版便箋。最後,姜丹尼爾也準備了一系列與歌迷互動的環節於 < KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG>,加上這麼多的粉絲福利,粉絲們請勿錯過這次難得的機會!更多詳情及最新消息請留意於太陽娛樂演唱會及飛凡娛樂社交媒體平台的公告。



售票詳情:::

KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN HONG KONG

日期:2019年8月18日(星期日)

時間:晚上6時

地點:亞洲國際博覽館10號館

門票:港幣$1,988 VIP/ $1,688 CAT1 / $1,188 CAT2 / $888 CAT3 / $488 CAT4

*備註:

1. 所有購買 VIP 門票的粉絲們均可與 KANG DANIEL見面及合照。

2. 所有購買VIP或類別1 (CAT1) 門票的粉絲們均可獲取限量版便箋。

3. 首100位購買類別1 (CAT1)、類別2 (CAT2) 或類別3 (Cat 3) 門票的粉絲們更可參加 SEND-OFF會 (名額共300 位) 。

4. 所有入場歌迷們均可獲取KANG DANIEL海報和獨家特製紙扇。

5. 所有入場觀眾更有機會獲取KANG DANIEL親筆簽名海報 (名額共100 份)。

詳情請留意於太陽娛樂演唱會及飛凡娛樂社交媒體平台的公告。

門票將於2019年7月31日(星期三)上午10時,於快達票 (包括快達票票房、D•Park愉景新城、K11 Select及通利琴行) 公開發售。

購票熱線:31 288 288

網上購票:www.hkticketing.com

飛凡娛樂連同太陽娛樂集團榮譽呈獻

