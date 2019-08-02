【不定時更新！】８月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

【不定時更新！】８月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

明星   2019年8月2日   星期五08:15   韓星網  

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～

【不定時更新！】８月份有誰會來港跟大家見面呢？

８月１０日：2AM昶旻【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】

時間：下午7時
地點：TICC台北國際會議中心

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８月１０日：AB6IX【AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN TAIPEI】

時間：下午5時
地點：林口體育館

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８月１０日：鄭世雲【2019 JEONG SEWOON CONCERT “ZERO” IN TAIPEI】

時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX大直館

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８月１０日：朴春【Park Bom 1st Fan Meeting in Taipei 2019】

時間：下午7時
地點：新北市工商展覽中心

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８月２４日：朱智勛【All About JU JIHOON 2019 Asia Fan Meeting in Taipei】

時間：下午6時
地點：花漾Hana展演空間

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８月２４日：VIXX成員LEO【LEO 1st CONCERT [MUSE] IN TAIPEI】

時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX大直館

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８月３１日：GFRIEND【2019 GFRIEND ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!] in TAIPEI】

時間：下午6時
地點：林口體育館

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８月３１日：申彗星【2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU】

時間：下午6時
地點：TICC台北國際會議中心

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