EXO伯賢向SEVENTEEN發出合作邀請：「挑戰文化讓我覺得格格不入」

EXO成員伯賢坦率分享了對偶像圈「挑戰文化」（challenge）的看法。

28日，喜劇演員李龍真的YouTube人氣網路節目《龍塔羅》中公開了影片「人間檸檬水伯賢的塔羅牌結果是？」，伯賢作為嘉賓出演，並以李龍真的提問為基礎，談論了自己最近的各種煩惱。



其中一段提到，伯賢剛從EXO出道時與現在相比，K-POP文化已有不少變化。伯賢表示：「就像有人為了交朋友會去參加派對之類的，對我來說，那種氛圍真的很不適合。」

他接著坦言：「最近流行的文化中，有太多挑戰活動了。大家看起來都好像很親近，讓我懷疑是不是只有我一個人被排除在外。」



聽到這裡，李龍真開玩笑地說自己可以介紹朋友，並提到哈利波特、搞笑藝人申奇露、YouTuber李宰律等名字，引發笑聲。

隨後李龍真問他有沒有想一起拍挑戰的人選時，伯賢點名男團SEVENTEEN。李龍真則鼓勵說：「對嘛，就是這樣互相邀請，才會變熟啊！」



伯賢於本月19日透過全新迷你專輯《Essence of Reverie》回歸，正積極展開活動。此外，他也將從6月起展開出道13年來首次的個人世界巡演。

▼伯賢新歌〈Elevator〉（電梯）MV：



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