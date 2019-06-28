GOT7又來香港啦～將於8月31日、9月1日開演唱會

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香港的「鳥寶寶」準備好了嗎？

GOT7將攜世界巡迴演唱會襲港！將於2019年8月31日及9月1日一連兩晚假亞洲國際博覽館Arena舉行GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’ IN HONG KONG。票價分為港幣$2,388、$1,988、$1,688、$1,388、$988及$588，將於 2019年 7月15日（星期一）經由快達票作公開發售，而銀聯信用卡客戶可於7月9日至11日期間尊享優先購票服務。



今年5月GOT7全面回歸歌壇，於20日發行第9張迷你專輯 《SPINNING TOP: BETWEEN SECURITY & INSECURITY》。是次專輯以「不安」為題，共收錄了6首歌及1首純音樂。主打歌〈ECLIPSE〉由GOT7隊長JB包攬詞曲創作，JYP Entertainment代表朴振榮也有參與該曲作詞，而GOT7的成員亦有為新碟其他歌曲作曲填詞。新碟推出後，隨即摘下17個地區的iTunes專輯榜冠軍，首周銷量更超過21萬張。



今年，GOT7將展開全新的世界巡迴演唱會〈GOT7 2019 WORLD TOUR ‘KEEP SPINNING’〉，與世界各地的粉絲見面。他們剛於6月15及16日率先在韓國首爾奧林匹克體操競技場舉行一連兩場的演唱會，揭開世巡的序幕。隨後他們將前往北美洲、澳洲、歐洲及亞洲開唱，並於8月31日及9月1日來港舉辦演唱會。各位鳥寶寶，務必把握是次與他們相聚的機會，萬勿錯過GOT7的精彩演出！



日期： 2019年8月31日及9月1日（星期六及日）

時間： 晚上7時

地點： 亞洲國際博覽館Arena

門票： 港幣$2,388* / $1,988 / $1,688 (企位，有序號)

港幣$1,688 / $1,388 / $988 / $588 (座位)

*凡購買$2,388門票的觀眾，將可參觀綵排。

另購買$1,988、$1,688、$1,388、$988及$588門票的觀眾，將有機會參觀綵排，名額共300名。抽選方法請留意主辦方的公告。銀聯鑽石Prestige卡及鑽石卡會員優先購票服務將由2019年7月9日上午10時至晚上11時59分、7月10日上午10時至7月11日晚上11時59分為止。銀聯信用卡會員優先購票服務將由2019年7月10日上午10時至7月11日晚上11時59分為止。

門票將於7月15日(星期一)上午10時於快達票 (包括快達票票房、D•Park愉景新城、K11 Select及通利琴行) 公開發售。

購票熱線：31 288 288

網上購票：www.hkticketing.com

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