EXO將於8月10-11日在香港舉辦演唱會：門票7月2日公開發售！

EXO氣勢勁絕亞洲，將於8月10及11日在香港亞洲國際博覽館舉行2場演唱會。
EXO 將從7月19日開始舉辦第五次巡迴演唱會《EXO PLANET #5 - EXplOration -》，首站將在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME舉行，屆時EXO將帶來招牌的史詩型概念，還有華麗的台上演出，多元化的音樂和强勁的舞蹈表演務必令全場粉絲們熱烈興奮，讓人相當期待！
《EXO PLANET #5 - EXplOration - in HONG KONG》演出門票將於6月24至28日給東亞銀行信用卡客戶專享優先訂票，7月2日開始在快達票售票網公開發售。
EXO PLANET #5 – EXplOration – in HONG KONG
日期: 2019年8月10至11日 (晚上7時)
地點: 亞洲國際博覽館Arena
票價: HK$1,680 (坐/企) / HK$1,380 / HK$1,180/ HK$880/ HK$680 / HK$480
*(演出成員名單為 CHANYEOL、CHEN、SUHO、SEHUN、BAEKHYUN及KAI )
*(主辦機構有權增加、刪減或更改 EXO 演出成員名單，售出門票一概不可退換)
東亞銀行信用卡客戶專享優先訂票
優先訂票日期: 2019年6月24日(上午10時) 至6月28日 (晚上11時59分)
熱線: (852) 31 288 288 (上午10時至晚上8時)
網址: www.hkticketing.com
*每次訂購上限8張, 快達票將額外收取每張門票之客戶服務費。
公開發售
發售日期: 2019年7月2日 (上午10時)
熱線: (852) 31 288 288 (上午10時至晚上8時)
網址: www.hkticketing.com
售票處: 快達票售票網 (包括香港會議展覽中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心、D．PARK愉景新城及K11 Select的售票處，以及各大通利琴行)
*首日發售只限熱線及網上購票。每次每場訂購上限8張。
#快達票將額外收取每張門票之客戶服務費。
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