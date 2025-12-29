NewJeans「5人完全体」梦碎！ADOR官宣：Hanni 归队、Danielle 解约、Minji 仍在协商

南韩超人气女团 NewJeans 的合约纷争迎来重大转折。 尽管先前全员曾表达过回归意愿，但今日所属经纪公司的最新声明宣告「完全体」复出之路正式破局：Hanni 已确定归队，Minji尚在协商，而Danielle 则遭到解除合约。

29日，NewJeans 所属经纪公司 ADOR表示：「在『专属合约效力确认诉讼』判决确定后，本公司与 Minji、Hanni、Danielle 以及这三位成员的家人们进行了多次对话。」

此前，NewJeans 成员与 ADOR 陷入合约纠纷。 期间，成员 Hyein 与 Haerin 透过 ADOR 的官方发布率先回归。 随后，Hanni、Minji、Danielle 三人也透过代理人表达了回归意愿，但当时 ADOR 仅回应「正在确认其真意」。



如今，Hanni 已正式确定归队。 ADOR 表示：「Hanni 与家人一同访韩，与公司进行了长时间的深度对话，度过了一段回顾往事并客观审视事件的时间。 经过真诚的沟通，Hanni 决定尊重法院判决，继续留在 ADOR。」

Danielle 则最终走向了解约。 ADOR 表示：「本公司判断其难以再作为 NewJeans 成员及 ADOR 旗下艺人共事，因此於今日通报解除专属合约。」公司进一步补充：「对於引发本次纠纷、且对成员脱离及延迟回归负有重大责任的某位 Danielle 家人，以及前代表闵熙珍，本公司将追究其法律责任。」

关於 Minji，ADOR 透露：「Minji 目前也正与公司进行对话，为了扩大双方理解，讨论仍在持续中。」



ADOR提到，在对话过程中发现，成员们因长期接触扭曲且偏颇的资讯，对公司产生许多误解，才导致纠纷。 公司与艺人达成共识，认为为了恢复大众的喜爱，即使需要时间，也必须以事实为基础完全消除误解。 针对纷争过程中的各项争议，未来也将另行说明。

最后，ADOR 表示将尽全力圆满收尾，让 NewJeans 能早日回到粉丝身边。

