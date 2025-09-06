韩流「啦啦队女神团」河智媛、李珠熙、禹洙汉与朴昭映4美首度合体会粉丝！带来SOLO舞台及签名福利超宠粉

近年来许多韩国啦啦队员前来加入台湾的球团寻求发展，也相当受到台湾球迷们的欢迎，今日更是有四位啦啦队女神河智媛、李珠熙、禹洙汉、朴昭映合体举办「2025 INFINITE VENUS MEET & GREET 无限女神 VIP见面会」，一天更是连续两场次，吸引了众多球迷们前来一睹女神风采。





效力於乐天桃猿的河智媛以及禹洙汉，也带来效力於韩国NC恐龙的李珠熙，和三星狮的朴昭映一起在台湾与粉丝们见面，她们也表示，平时与大家见面总是在球场，她们也必须穿上球队规定的应援服装，而见面会可以穿上其他风格的服饰与大家见面，对她们来说也相当开心。





4人被问到是否喜欢台湾的零食呢？李珠熙表示粉丝们曾送给她的「小泡芙」比韩国品牌「Homerun ball」的更好吃，禹洙汉则说有粉丝送台湾式的早餐给她吃，有包著火腿跟起司还有酱料，不知道名字但觉得很好吃，河智媛则是表示刚刚在后台休息时就偷偷吃了粉丝送的牛奶饼干！朴昭映则是喜欢很多韩国观光客都爱吃的台湾牛轧饼。





今日一连举办两场次的见面会，4人也都费尽心思准备SOLO舞台送给粉丝们，其中河智媛更是准备了中文歌曲Karencici的人气作品「爱你但说不出口」，禹洙汉则准备要与粉丝们大玩APT游戏，会后4位更送上了近距离的签名以及4加1合照福利，有求必应让粉丝们大呼赚翻了！其中两位李珠熙与朴昭映目前尚未长期来台发展，被问到是否有这样的意愿？两人纷纷表示，如果大家喜欢她们，想在台湾看到她们的话，一定会考虑来台发展！





