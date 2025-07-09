韩经纪公司SEESUN公开「全家福」，一半是《哲仁王后》班底：申惠善、金正贤、车清华、金吝劝

韩国新兴经纪公司management SEESUN（前身应是YNK娱乐，以下简称SEESUN），近日公开了「全家福」照并宣布官网建置完成，部分演员的组合相当眼熟。

SEESUN全家福照由左至右是金吝劝、金正贤、安成宰、申惠善、金贤珠、朴喜洵、李善（이선）与车清华，除了以《黑白大厨》全球爆红的安成宰本业是厨师外，其他都是演员，而或许大众比较不熟的李善是新人演员，曾演BL剧《解开跆拳道的诅咒》男主角之一「周英」。



更特别的是，金贤珠和朴喜洵曾两度合作，合作过《Trolley：命运交叉点》及《遗赠的秘密》；申惠善、金正贤、车清华与金吝劝四人合作过2021热门剧《哲仁王后》；申惠善和车清华二度合作过《今生也请多指教》；金正贤、车清华与金吝劝也再合作过《木偶的季节》；车清华与金吝劝更三度合作《鬼宫》。共通点是，这些组合都因戏结缘成为好友，或许是互相介绍，相继成为了同门。另外，金贤珠和申惠善从未合作过，但因同个公司的关系认识继而成为好友。整个经纪公司演员们不时彼此应援，「家族爱」满满。



*延伸阅读：

‎〈申惠善送《鬼宫》咖啡车！《鬼宫》尹成植导演、尹甲母、烤鲍鱼都是《哲仁王后》人马〉

随著官网上线，各演员的更多个人形象照（简历照）亦公开，有兴趣的读者可以点进去欣赏欣赏。



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