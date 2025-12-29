年末风波不断！今晚《2025 MBC演艺大赏》大赏得主会是谁？刘在锡、全炫茂、旗安84、金软景呼声最高的人是他

年度颁奖典礼《2025 MBC 演艺大赏》将於今晚（29 日）8点50分举行，并由全炫茂、张度练担任主持人，大赏得主也引发格外关注。

虽然是为一年画下句点的庆典场合，但气氛却不算轻松。由於年末接连爆出负面事件，甚至更换了多位主持人，在极度紧张的氛围之下，颁奖典礼也将如期进行。



原本是「大赏」候选人的朴娜勑因霸凌争议与非法医疗施术疑云，对《我独自生活》、《帮我找房子吧》等 MBC 主要综艺造成直接冲击。朴娜勑宣布中断演艺活动，原本已进入拍摄阶段的新综艺《我也很兴奋》制作中止，《棕榈油之旅》则在企划阶段便宣告终止。



在朴娜勑前经纪人们的爆料过程中，引发所谓「注射阿姨」非法医疗施术争议，事件甚至延烧到 SHINee 的 Key。作为《我独自生活》另一位主力成员的 Key，也因此退出节目并中断活动，同时辞去 MBC 放送演艺大赏主持人一职。甚至连 9 年前曾在车内打点滴画面被播出的全炫茂，也受到波及，不得不公开诊疗纪录、自证清白，度过了一段相当煎熬的时期。



在此之前，11 月因私生活谣言卷入风波的李伊庚，退出 MBC 另一档人气综艺《玩什么好呢？》。他一边喊冤、一边进行法律应对，同时也向制作组吐露不满，并发文指控曾被强迫进行「浮夸吃面」技术，引发制作组出面道歉的风波。在某场颁奖典礼上，他发表得奖感言时刻意未提及刘在锡，只提到 HAHA 与朱宇宰，之后仍接连引发大小争议。



即便如此，颁奖典礼仍将照常举行。最大焦点仍是荣耀的大赏将由谁夺下。MBC 并未另外公布大赏候补名单，但在这样的动荡时期，依旧是有许多主持人们坚守住自己的阵地。刘在锡、全炫茂、旗安84...等历届大赏人选被看好是最有力的候补。

▼在李伊庚风波之中，稳稳守住《玩什么好呢？》的「刘大神」刘在锡，展现出不动如山的实力，确实扮演了核心角色。《80s MBC 首尔歌谣祭》与《没有人气的人们的聚会》等特辑，不仅收视亮眼，也引发高度话题。



▼去年的大赏得主 全炫茂，依旧稳定带领《我独自生活》、《全知干预视角》，表现始终稳定。在「注射阿姨」争议中，他迅速正面应对并公开诊疗纪录的态度，也被评价为不愧是顶级综艺人。



▼旗安84 也再次角逐大赏。他持续出演《我独自生活》，同时接连推出以自己为主轴的两档节目《既然出生就环游世界4》与《极限84》，以荒唐之中蕴含真诚的魅力，成功掳获观众的心。



▼此外，今年 MBC 新设综艺中产出最亮眼的《新人教练金软景》，其主角金软景也被点名为「惊喜人选」。节目播出期间话题不断，掀起体育综艺热潮的「传奇」金软景，是否能将这股气势延续至颁奖典礼，备受瞩目。



《2025 MBC 演艺大赏》将於 12 月 29 日晚间 8 点 50 分(KST)进行现场直播。

