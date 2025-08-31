二搭又同门的友谊！朴喜洵送金贤珠咖啡车，暖心又有sense放送金贤珠母胎美人照

金贤珠正拍摄电影《Little Life》（리틀 라이프），和她一同主演的两名童星，近日发的IG限时动态曝光了朴喜洵（又译朴熹洵）替金贤珠送应援咖啡车。

童星朴秀雅（박수아）与姜慧媛（강혜원）IG发出了朴喜洵送金贤珠的咖啡车照片，两人开心合影，标记金贤珠写「谢谢阿姨」、「大热天吃了很多甜甜爽口的零食，谢谢招待」。照片还可看见朴喜洵在咖啡车和应援食品上写下「为电影《Little Life》演员金贤珠及所有工作人员加油」、「来吧～在这里喝杯咖啡吃完刨冰再走吧」、「《Little Life》fighting」。



最特别的大概是最两旁的金贤珠幼时照片，还有早年为农心生生乌龙面代言的广告画面了。代言画面就是为了配合应援食物，特别写了「刨冰绝了～」，而金贤珠幼时照片应是配合电影《Little Life》和孩子有关的主题，意外提醒大家金贤珠是「母胎美女」（从娘胎以来就是美女）的身分！金贤珠6岁（韩国年龄）就参加「全国漂亮儿童选拔大赛」获冠军，该照片就是参赛时的模样！



《Little Life》是替身处绝境，也希望透过孩子获得生存勇气的人们而打造的作品，描述得知父母死亡秘密的女孩「银河」，和她带著罪恶感的阿姨「紫英」之间的故事。「紫英」即金贤珠饰演的女孩的阿姨，「银河」由朴秀雅饰演，姜慧媛则演银河的挚友「宝拉」。电影本月13日才开镜。



朴喜洵送金贤珠咖啡车，各种细节让人看见多温暖多有sense，金贤珠台湾站形容他「不愧是后援会会长*」且说整台车满满粉丝爱。而咖啡车厂商见朴喜洵指定使用的金贤珠小时候照片，也很有sense地说：「今天的主角，从5岁起就有完成型美貌，所有人的Wannabe（都想要的）。」

回顾朴喜洵和金贤珠友谊，两人2022年搭档《Trolley：命运交叉点》谱中年爱情，2023年朴喜洵便加入了金贤珠所在的经纪公司YNK娱乐（现为management SEESUN）成为同门，当年一同受《文明特急》访问时，透露彼此更早就在武术学校认识了，朴喜洵是为了拍《以吾之名》，金贤珠则是《地狱公使》，至少2020年就认识了。去年两人再度搭档了《遗赠的秘密》。这次的咖啡车，再次展现了两人特别的友谊。



*说到朴喜洵为何是「后援会会长」，来自《Trolley：命运交叉点》一次电视台宣传访谈。朴喜洵讲到金贤珠都说好话，说人品好、智慧与美貌兼备，还疯狂称赞对方演技，直呼能和她搭档「太完美」，后制就帮他上了「金贤珠粉丝俱乐部会长」头衔。（详情可见‎〈朴喜洵签新经纪公司再与金贤珠同门！两人二搭过两部戏！〉文章后半段整理的采访）



