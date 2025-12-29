ADOR官宣起诉Danielle！索赔违约金「恐达1080亿韩元」，律师揭天文数字计算内幕

NewJeans所属经纪公司ADOR今日宣布与Danielle解除专属合约后，随即强硬表示将於今日内递交诉状，向其请求违约金及损害赔偿。 据法律界人士依据合约条款估算，违约金最高可能冲破千亿韩元。

根据ADOR今日发布的声明，Hanni已决定回归 ADOR，Minji尚在协商，而Danielle则被公司认定「难以继续共事」，於今日被通报解除专属合约。 ADOR同时主张，造成此次纷争局势、导致NewJeans出走与回归延迟的重大责任，在於 Danielle 的家人以及前代表闵熙珍，公司将依法追究其法律责任。



回顾事件，NewJeans成员曾於去年11月宣布解约，但ADOR主张合约依然有效并提起确认诉讼，法院一审判定ADOR胜诉。 随后，成员Haerin与Hyein已於11月率先归队，加上今日确定的Hanni，目前已有三名成员重回ADOR怀抱。



针对ADOR向Danielle追责可能引发的索赔规模，韩国律师推估最高可达每人1080亿韩元。 知名律所DLG的合伙人安喜哲律师解释，根据双方签订的标准合约，违约金的计算方式为「前两年的月平均销售额 乘以 合约剩余时间」。 ADOR在2024年的销售额为1111.8亿韩元，分摊到每位成员每月约为20亿韩元;从NewJeans提出解约的2024年11月28日起，至合约结束的2029年7月31日，尚有约54个月。 计算结果「20亿韩元 X 54个月 =1080亿韩元」，即为ADOR可索赔的违约金额。



安律师补充，除了这笔「违约罚」之外，公司还可以依据合约内容针对违约事项额外请求「损害赔偿」。 不过，他也指出法院通常会考量实际情况对过高金额进行减免，最终判赔金额可能落在数十亿至数百亿韩元之间。



