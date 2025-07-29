朴珍荣收到新剧《100天的谎言》出演提案！有望和金裕贞合作，两人还曾一起主持过《人气歌谣》！

哇～这组合让人期待耶！

新剧《100天的谎言》讲述的是京城最强的扒手通过与独立军的交易，僞装到朝鲜总督府就业成爲密探的故事。日前金裕贞、金贤珠确定出演，金裕贞将饰演饰演京城最强的扒手。



今日（29）有韩媒报导，朴珍荣将出演预计明年上半年播出的tvN新周末剧《100天的谎言》的男主角。随后，BH娱乐回应：「收到《100天的谎言》出演提案，是正在讨论中的作品。」



2012年通过电视剧《Dream High 2》出道的朴珍荣，在4个月后的当年5月，以 GOT7 成员的身份进入歌谣界，之后一直进行歌手和演技活动。近年出演《恶魔法官》、《柔美的细胞小将》、《魔女》等人气电视剧。上个月终映的《未知的首尔》获得超高人气，通过「李昊洙」一角展现精湛的演技，目前他正在拍摄新剧《闪亮》。



值得一提的是，朴珍荣和金裕贞在2016年曾一起主持过音乐节目《人气歌谣》，时隔9年两人是否会一起合作戏剧作品？也备受期待！另外，《100天的谎言》由《浪漫医生金师傅》系列、《非常律师禹英禑》刘仁植导演执导，《你喜欢布拉姆斯吗？》、《Trolley：命运交叉点》柳宝利编剧执笔。

아 ㅁㅊ <100일의 거짓말> 김유정이랑 박진영 둘이 10년 전에 인기가요에서 만난 적 있댄다 pic.twitter.com/PMwIspfSM8 — 루키 (@o3o_rookie) July 29, 2025

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