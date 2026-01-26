逃稅200億→照休軍隊假→神隱中！車銀優下一步？韓媒曝「最終回應」時間近了

「臉蛋天才」車銀優入伍後本應低調服役，沒想到卻捲入高達200億（韓元，下同）的逃稅疑雲，過往行蹤被全面挖出，一舉一動都成了外界焦點。據韓媒「OSEN」26日獨家掌握，正在軍樂隊服役的車銀優，日前曾在年初短暫休假，之後已回到部隊。

報導指出，車銀優目前入伍約6至7個月，推測當時是正常的定期休假，行程屬於私人時間。只是時間點相當敏感——他休假期間，正值被國稅廳通知須補繳超過200億稅金之後，而他復歸部隊後不到兩週，相關報導便接連曝光，瞬間在演藝圈與社會掀起巨大風波。

*相關內容：國稅廳高調調查！車銀優涉嫌利用母親公司避稅，被追繳200億稅金！經紀公司：籌備官方立場中

D社起底車銀優200億避稅細節：家族職員年薪高達18億，鰻魚店內部照片曝光！刑期恐5年起跳

面對爭議所屬公司Fantagio在發出第一份聲明後，便表示「目前難以確認其他事項」，選擇全面噤聲；車銀優本人也因軍人身分，無法自由對外發聲。不過，由於案件金額與性質都相當重大，外界也關注他是否會透過公司簡短表態，或是親自在SNS發文，向失望的粉絲說明、致歉。



車銀優早在去年7月入伍前，就曾遭首爾地方國稅廳調查4局以逃稅嫌疑進行高強度調查，並被通知需補繳逾200億稅金，創下藝人史上最高追稅金額。國稅廳認定，車銀優母親所成立的A公司，雖與Fantagio簽訂業務合約，實際卻未提供相應服務，屬於「紙殼公司」。更引發爭議的是該公司登記地址竟是一間位於江華島的鰻魚餐廳，被質疑根本不具備處理演藝相關業務的條件。

調查指出，國稅廳懷疑車銀優與母親藉由設立A公司，將個人收入分散，適用比個人所得稅率低20%以上的法人稅率，藉此規避高達45%的所得稅；同時，也認定Fantagio向A公司收受的82億稅額涉及虛假稅單，因此一併追稅。



對此，車銀優方面已針對國稅廳的決定提出「課稅前適法性審查」，目前仍在等待結果。Fantagio則回應：「本案的核心爭點在於，車銀優母親設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前尚未最終確定與公告，將依合法程序積極說明法律解釋與適用問題。」

風波是否能順利止血，仍有待後續發展。

