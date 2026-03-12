「奪冠熱門落敗→倒數第一反而晉級」韓綜《天下麵包：Bake Your Dream》爆出意外不到的場面！

韓國烘焙生存節目《天下麵包：Bake Your Dream》以難以預測的劇情發展與充滿破格創意的點子對決，掀起觀眾們的熱烈討論。8日播出的第6集最高瞬間收視率達到1.3%，節目呈現挑戰者們將熟悉的國民零食重新變身為天馬行空料理的激烈對決，過程相當刺激精彩。

一對一挑戰賽，誰勝誰負都難以預料！

（雷）當天節目的最大看點，莫過於「黑馬逆襲」與「老將受挫」交錯上演的意外時刻。首先在酥皮麵包對決中，原本被視為強力奪冠熱門的李弘奎，竟然敗給李惠成，出現令人震驚的結果。李弘奎推出獲得高度讚賞的「酥皮金莎朱古力」，但李惠成的基督山三明治更加附合主題，清楚呈現「酥皮麵包」的外觀及味道，最終獲得評審團的選擇，成功取得逆轉勝利。



被稱作是「提前上演的決賽」的朱古力批（巧克力派）組對決同樣讓人緊張到手心冒汗。20年前曾是知名餐廳菜單開發者的「驪州自然人」吳承根，以黑米與柚子打造健康風格而獲得好評；但張景珠在朱古力批中加入紅豆粉與棉花糖，精準命中帶有復古潮流感的口味，其作品「Q彈蒸糕麵包」最終以僅一票之差勝出，也展現了生存賽殘酷的一面。



另一方面，也有展現壓倒性實力、穩住位置的強者。被挑戰者們選為最不想對上的第一名對手尹華映，輕鬆擊退氣勢十足的新秀崔正勳。崔正勳以韓式甜米釀製作果凍與鮮忌廉（奶油）發動攻勢，但尹華映則以法式甜點「巴巴OCK」重新詮釋甜米釀的精緻料理風格，最終獲得評審全票一致的勝利。



此外，還有擊敗將豬排與鮮忌廉麵包結合的破格料理「鮮忌廉麵包豬排」的金鎮敘作品「艾草＆白雪糕忌廉麵包」，



以及作為黑馬急速竄起的周榮碩作品「紅豆蓬鬆球」，打敗擁有20年資歷、被稱為「烘焙界崔康祿」的林東錫等，每一場都宛如決賽般的高水準對決接連上演，讓人看了目不轉睛，口水直流！！



特別是在節目尾聲，強力奪冠熱門趙松雅與被稱為「烘焙界愛迪生」的郭東旭，以「栗米脆棒點心」為主題展開難以預測的激戰，將觀眾對下一集的期待推向最高點。





觀眾們紛紛表示：「就像畫面裡的麵包一樣Q彈緊張的比賽」、「現在星期日晚上就是為了看《天下麵包》而活」，反應相當熱烈。在接連爆出意外結果的情況下，究竟誰能拿下準決賽門票，也備受關注。

▼早先第3集的精彩片段回顧：



《天下麵包：Bake Your Dream》第7集將於3月15日星期日晚上10點50分（香港時間）播出，香港觀眾也可上VIU觀看最新集數。



