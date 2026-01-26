《Running Man》劉在錫自稱「AI時代的第一美男」，宋智孝毒舌回嗆：照照鏡子吧！

美貌王座之爭開打！劉在錫＆宋智孝在《Running Man》上爆笑互嗆，宋智孝一句話就讓全場笑翻。XD

25 日傍晚播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》，邀請到了SBS奇幻韓劇《今天開始是人類》的主演金惠奫＆羅門出演，並呼應劇情的策畫出為了爭奪「尾巴」而展開的「今天開始是九尾狐但是」競賽項目。



當天開場，RM成員劉在錫與宋智孝為了「美貌王座」展開了一場心理戰。宋智孝表示：「守著我的位置守了一千年，真的很辛苦。即使到了今天，我的外貌依然如昔。」相當自信的展現個人美貌，不愧是RM的門面擔當。



不過，劉在錫則主張：「時代已經改變了！妳或許是活了一千年的九尾狐，但在 AI 時代，由 AI 選出的第一美男就是我。」這個消息也不是空穴來風，畢竟我們大神在年末拿下了「SBS臉蛋獎」，完全是實至名歸！



對此，宋智孝回擊道：「那個 AI 一定出問題了，怎麼可能選你這種狐狸？看看你自己的臉吧。」直接把鏡子湊到劉在錫的面前，劉在錫也瞬間被擊敗，一句話讓現場瞬間爆笑。

▼智孝不只有美貌，力氣也比男生還大！直接壓制住劉在錫的《Running Man》片段_friDay影音韓綜線上看



