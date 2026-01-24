D社起底車銀優 200 億避稅細節：家族職員年薪高達 18 億，鰻魚店內部照片曝光！刑期恐 5 年起跳

車銀優的避稅風暴持續升級。 韓媒Dispatch針對車銀優避稅爭議進行了深度報導，並首度公開位於江華島鰻魚店內的辦公室實況。 法律專家警示，若「惡意逃稅」罪名成立，車銀優恐面臨 5 年以上的有期徒刑。

■ 精密佈局：三度搬遷的「鰻魚店法人」

車銀優一家於2019年在安養市成立了股份有限公司「Cha』s Gallery」，車銀優擔任代表，母親擔任社內理事，父親擔任監事，業務範疇橫跨唱片、經紀、餐飲等 34 項。 2020年將地址遷至金浦市，兩年後再遷至江華郡，也就是車銀優父母經營的鰻魚店。

車銀優母親於2020年就任Cha's Gallery 代表理事，並於 2022 年成立「L&C」，法人目的皆為經紀管理業; 2024 年又成立「The Ani」，旨在管理車銀優的不動產等資產，登記地址同樣位於鰻魚店。

需註意的是，只有最初的Cha's Gallery是股份有限公司（已於2024年註銷），後續兩家皆為有限責任公司，無需接受外部審計。 只要三名社員（父母、弟弟）達成共識即可決定重大事務，甚至能在不對外披露的情況下進行不動產交易。將法人設在江華島、遠離「首都圈過密抑制圈域」，亦被解讀為意圖避開高額取得稅。



■ 驚人數據：3 名社員領18 億年薪，獲利規模超千億？

D社整理了L&C在 2023 年的損益表，其中「人事費」一項引發討論：在僅有 3 名親屬成員的情況下，全年薪資支出竟高達 18 億韓元。

車銀優被追繳的稅額約 200 億韓元，若按 20% 法人稅逆推，該家族法人的純獲利已突破 1000 億韓元，實際營收更是難以估計。 D社 同時公開了位於鰻魚店的辦公室內部照，簡陋的環境與千億級的獲利規模形成極大反差，被指控為典型的「空殼公司」。



차은우 가족회사 최근 내부 모습

디스패치가 탈탈 터는 중 pic.twitter.com/y865au0Pvp — BioMan(@ganziboy11) January 24, 2026

■ 迂迴轉手：將個人酬勞「洗成」法人營業額

報導分析，韓國個人所得稅最高稅率（含地方稅）近 50%，而法人稅僅約 26%。 車銀優涉嫌將本應以個人身分收取的演出酬勞，透過家族公司「代收」，避免了高達 20% 的課稅負擔。

若其母親提供現場支援，家族公司理應只收取「勞務費」，不應連同演出酬勞一併收受。 這正是國稅廳決定追繳 200 億韓元稅金的原因。



■ 法律判決：不只是罰錢！刑事責任恐斷送演藝生涯

法律界對於三大關鍵問題「故意性、量刑判例、共犯可能性」展開討論。 韓國法律僅在以「詐欺或其他不正當行為」逃漏稅捐時才會處以刑罰，若國稅廳認定家族公司是空殼公司，將構成明顯的「詐欺行為」。

若逃稅金額遠超 10 億韓元，將適用《特定犯罪加重處罰法》，刑期下限為 5 年有期徒刑，最高可處無期徒刑，併科逃漏稅額 2 倍以上、5 倍以下之罰金。 參考張根碩母親因類似案件被判處 2 年 6 個月徒刑（緩刑 4 年），車銀優若罪名成立，恐難逃刑事處分。

雖然車銀優方面可能辯稱由母親主導，但法律判例顯示，若本人為最終受益者且知情，將被視為「共同正犯」。



■ 輿論沸騰：韓網諷刺「護航劇本」已寫好

隨著細節曝光，韓網輿論幾乎一面倒轉向冷淡與嘲諷：「預測劇本：保住車一個人，家人出來背全部黑鍋，最後靠外貌主義護航結案」、「全家人都是經濟犯，真是難看」、「車銀優快要30歲了又不是未成年，怎麼可能推託說自己不知情？」、「全家人都缺乏基本的思考與視野」。

這場風暴已讓車銀優引以為傲的模範形象近乎崩塌。 恐怕不是補繳稅金就能解決的問題，隨著司法機關介入，這位頂級男星正迎來出道以來最嚴峻的危機。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞