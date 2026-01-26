神仙陣容！《For Hands》「雙男神對決」宋江vs李濬榮！鋼琴天才兄弟情+宿敵，2026年末「Bromance CP獎」預定

期待值破表！tvN預計在2026年下半年推出的全新青春音樂劇 《For Hands》，近日公開了超華麗主演陣容，確認由宋江、李濬榮、張圭悧三位人氣演員領銜，將演繹一段關於天才們既強烈又燦爛的青春交響曲！

這部劇以一座只招收音樂天才的藝術高中為背景，描繪一群青少年之間的友情、愛情、競爭與成長故事。 幕後團隊也超強，由執導過《任意依戀》、《秘密森林2》等作的朴賢碩導演，與編寫《綠色媽咪會》的辛珆源編劇聯手，再加上這組高顏值、高人氣的演員陣容，簡直是「王炸組合」，讓人想不關注都難！

宋江：鋼琴天才「姜飛傲」：完美主義的音樂王子

宋江這次飾演鋼琴神童「姜飛傲」，是個擁有貴族般外貌、學業和琴藝都從未丟掉第一名的完美主義者。 他不僅天賦過人，練習也從不懈怠，被譽為是能橫掃世界三大音樂比賽的未來之星。 然而，他的音樂人生卻因為遇到了一位足以動搖他一切的「對手」而產生巨變。 宋江將如何詮釋這位努力型天才內心的掙扎與成長，超級值得期待！



李濬榮：鋼琴天才「崔正耀」：隱藏光芒的叛逆靈魂

李濬榮則扮演姜飛傲的對手——另一位鋼琴天才「崔正耀」。 這個角色因為過去不幸的環境，一直逃避著自己的才華。 他突然進入這所天才雲集的藝術高中後，偶然遇見了那位曾讓他內心悸動的鋼琴天才（沒錯，就是宋江的角色！），從此陷入微妙的情感波動。 李濬榮將如何展現這個角色重新綻放天賦的過程，也讓人超級好奇！



張圭悧：中提琴專才「洪才仁」：擁有絕對音感的溫暖摯友

前女團成員出身的張圭悧，這次將變身擁有敏銳聽覺的中提琴專才「洪才仁」。 她能瞬間捕捉優美旋律，擁有卓越的音樂感，一直在尋找能滿足自己耳朵的音樂，卻總是遇不到。 因此，她從小就成為了唯一能滿足她聽覺的「姜飛傲」的音樂頭號粉絲與支持者，是他身邊可愛又可靠的摯友。 張圭悧這次的新角色形象，也讓人眼睛一亮！



這三位擁有頂尖音樂才華的年輕人——姜飛傲、崔正耀、洪才仁，將在這所藝術高中裡激烈碰撞、共同成長，為觀眾帶來滿滿的悸動與能量。 從競爭開始的友誼、悄然萌芽的浪漫情愫，到他們共同奏出的華麗樂章，《For Hands》絕對會是一場滿足觀眾「眼睛與耳朵」的盛宴！

三位主演將攜手創造出怎樣燦爛的青春和聲？ 鎖定2026年下半年首播的tvN新劇《For Hands》，我們一起拭目以待！

