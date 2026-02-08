車銀優200億稅務風波延燒，前國稅廳調查官直言：「若沒被起訴就算幸運了」

前國稅廳調查官針對圍繞在歌手兼演員車銀優（29歲）的稅務風波表達了憂慮，引發關注。

曾任國稅廳調查官的企業專務鄭海仁在「CIRCLE 21」頻道發布的影片「200億韓元並非終點：前國稅局調查員揭秘車銀優逃稅案」中談到了明星稅務問題。

鄭氏表示：「在事實關係尚未釐清前的應對方式，可能會影響調查結果」，並指出若搶先主張沒有問題，反而可能在調查過程中成為不利因素。

車銀優去年接受首爾地方國稅廳調查四局的高強度稅務調查，被通知追徵約200億韓元稅金。據悉，車銀優母親成立的A公司與其所屬經紀公司Fantagio簽訂服務合約，但國稅局認定該公司為空殼公司。



也就是說，該公司設立的目的是為了享受比49.5%的個人所得稅率（包括地方稅）低20%以上的法人稅率而設立。

鄭氏提到：「如果是正常運作的公司，國稅廳應該不會這樣處理」，並說：「公司地址竟然登記在某家鰻魚店，據說也沒有員工，代表理事好像是母親。這樣任誰看都覺得奇怪吧。」進一步提高對「空殼公司說」的可能性。

他接著表示：「最近有很多關於一人經紀公司的報導」，並說：「這究竟是逃稅還是節稅，其實有點模糊。如果使用法人是正常運作，那就是節稅；但若只是空殼公司，實際上就更接近逃稅。」同時也對近期明星一人經紀公司爭議表達看法。



他表示：「（車銀優）如果沒有被起訴就算幸運了」，並指出：「調查四局基本上是以提告為前提進行調查。若經檢方起訴並被認定為法律上的逃稅，可能會留下前科。若金額超過30億韓元，將適用特定犯罪加重處罰法，刑責會更重。（此案）已經超過30億。雖然目前沒有進入起訴階段，但被移交到四局，應該也是把起訴納入考量。」

他補充說：「如果我是車銀優，我想我會更快承認錯誤。」



另一方面，車銀優方面針對相關爭議表示：「目前仍處於依照稅務當局程序確認事實關係的階段，公司與藝人正誠實配合調查。未來若法律與行政判斷明確，將依結果負責任地採取必要措施。」

