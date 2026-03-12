《柔美的細胞小將3》4月13日回歸！金高銀最新海報曝光，與「年下男」金載原的心動戀情即將展開！

《柔美的細胞小將3》（由美的細胞小將3）確定要在4月13日回歸啦！「柔美」金高銀的全新海報也已公開，超可愛笑容引爆期待！

《柔美的細胞小將》改編自同名人氣網漫，講述成為明星作家的「柔美」，以及始終只為柔美而活的細胞們再次成長、像往常一樣戀愛的故事，是一部能引發共鳴、讓人「細胞都被喚醒」的浪漫喜劇。



即將推出的第三季，將聚焦於歷經努力後成功成為明星作家的「柔美」。從原本平凡的上班族、懷抱作家夢想開始，柔美一步步靠著努力與堅持實現夢想，最終成為深受讀者喜愛的浪漫小說作家。不過，雖然事業發展順利，她在愛情方面卻依然困難重重，細胞們也彷彿進入暫時的「休眠期」，沒有任何讓人心跳加速的變化。直到新角色「申馴鹿」登場，才為柔美的生活帶來全新的刺激與轉折。

公開的海報中，再次回歸的柔美露出可愛又燦爛的笑容，吸引所有目光。文案「好久不見，心都軟軟的這心情」暗示著柔美的細胞小鎮將再次被新的故事掀起波瀾。上季大活躍的愛情細胞，以及作家細胞、陪伴柔美哭笑的本心細胞、感性細胞、自尊心細胞等，這些只知道柔美的可愛細胞們也都將回歸！更有新細胞登場，頭上戴著愛心、手持象徵第三季的數字「3」，引發觀眾好奇會帶來什麼精彩表現。



而金載原飾演的「馴鹿」是朱莉文學社新任 PD，他成功的浪漫小說作家，但在愛情上仍笨拙，將與柔美展開心動的姐弟戀，讓觀眾充滿期待！此外，全錫浩、崔丹尼爾、曹惠晶、美嵐、朴世仁，以及特別出演的成智婁、尹宥善、李侑菲，也將為劇集增添更多看點。



另外，《柔美的細胞小將3》將於4月13日起，每週一下午6點在 TVING 獨家先行公開兩集；同時，tvN 將於每週一、二晚上8點50分播出一集。

