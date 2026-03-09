爆車銀優借「1人公司」操作房地產！買下5700坪大土地，地址竟是自己家鰻魚店

「臉蛋天才」車銀優又出事了？

昨日（8日）晚間MBC時事節目《Straight》再度針對韓國明星的1人法人公司操作模式進行深度報導，這回焦點鎖定在當紅男神車銀優身上，驚爆他不僅利用自己100%持股的1人法人公司來結算收入，更疑似透過這家公司，在江華島一帶大規模購入房地產，引發外界質疑。

根據節目報導，車銀優去年曾被國稅廳追討高達200億（韓幣/下同，約4.26億元新台幣）的稅金。據悉，他的收入來源主要是透過自己擁有的1人法人公司來結算，這種做法雖然合法，但節目質疑如果公司根本沒有實際的經紀業務，只是作為「紙殼公司」操作，就可能涉及逃漏稅。更引人注目的是車銀優這間1人法人的登記地址，竟然就位在仁川江華島的一間鰻魚店，而這間店過去就是由車銀優的家人所經營。 目前這間店面內部已經空蕩蕩，附近居民透露，「為了重新裝潢，大概在半年前就拆光了。」



節目進一步追查發現，車銀優的這間1人法人，在2020年7月時，以17.5億買下了包含這間鰻魚店在內的建築物與土地，甚至還包括鄰近的林地，總加面積高達4500坪（約1.5萬平方公尺），規模相當驚人！當中約有8億是用公司名義貸款取得。 不僅如此該法人去年2月又再砸下11億，買下鰻魚店前方約1230坪（約4000平方公尺）的土地。 等於短短幾年內，就擁有了大約3個足球場大小的不動產。節目也質疑，既然買了這麼大規模的土地，車銀優的這間1人法人到底有沒有實際進行經紀活動？ 目前看來，具體的業務內容並不明確。

對此，車銀優所屬經紀公司Fantagio緊急出面澄清，表示車銀優的媽媽為了支援他的演藝活動，確實長期以來都有負責管理相關業務。 公司強調，他們正準備相關資料，要透過合法程序來證明這一切，爭取公正的判斷。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞