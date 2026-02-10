拒絕「名譽殺害」！車銀優捲 200 億稅務風波，市民團體舉報洩密公務員與首發記者

韓劇男神車銀優近期深陷 200 億韓元的逃稅爭議，近日獲民間團體發聲力挺！韓國稅務專業市民團體「納稅者聯盟」於 9 日發表強硬立場，宣布將於10日向警方舉報洩露課稅資訊的公務員及首發記者，並痛批輿論一味譴責被追繳人，無異於「名譽殺害」。

稅務官員淪「爆料者」？ 聯盟硬起來狀告記者與公僕

納稅者聯盟指出，洩露課稅資訊是違法行為，車銀優的稅務調查細節若非內部公務員非法外流，媒體根本無從得知。 聯盟預告將針對涉嫌洩密的「身分不明公務員」以及「首發記者」，依違反《個人資料保護法》及《刑法》中洩露公務秘密之嫌疑提告，並點名國稅廳長怠忽職守，放任洩密文化傷害納稅人權益，督促國稅廳揪出洩密公務員並予以嚴懲。





避稅不等於逃稅！遭扣「紙上公司」帽子有違無罪推定

聯盟在上個月的發布資料中曾指出：「避稅是納稅人的權利，其特性是若成功則是『節稅』，若失敗則被視為『逃稅』。」聯盟引用美國聯邦最高法院裁定反擊，強調：「納稅人在法律允許範圍內，減少或避開應繳稅額的法定權利，絕對不容質疑。」

聯盟認為將車銀優母親名義設立的法人定性為「紙上公司」有違無罪推定原則，並以過去「NeNe炸雞」類似案例最終獲判無罪為例，呼籲各界謹慎發言。

「名譽謀殺」不可長！批國稅廳稅法混亂

納稅者聯盟強調：「『被追繳稅款 = 應受指責』的等式並不成立。」相反地，他們指出國稅廳制定出連專家都難以理解的稅法，且未事先充分引導，事後才以此開罰極不公平，憤怒直言：「僅因被追繳稅款就將其斥為逃稅者，是出於無知的名譽謀殺。」



車銀優謙卑發聲：誠實接受最終判定

據悉，車銀優於去年 7 月接受了國稅廳的高強度非定期稅務調查，近期傳出其被追繳超過 200 億韓元稅金。 國稅廳認為，車銀優母親設立的法人是實際上並未提供勞務服務的紙上公司，車銀優與其簽署經紀委託契約，意圖適用比最高 45% 所得稅率低 20 個百以上的法人稅率。

面對鋪天蓋地的負面輿論，車銀優已於上月 26 日透過社群平台發聲自省，強調身為大韓民國國民，會反省對待納稅義務的態度，並承諾誠實接受機構的最終判定。

