【影片】新劇《神與律師事務所》發佈會：柳演錫拍照反應太可愛，讓李絮招架不住啦！

開春強檔韓劇的《神與律師事務所》將於明天（13日）正式首播，該劇憑藉「靈異+律政」的奇幻設定與柳演錫「1人分飾多角」的破格演技，早在預告釋出階段就已在網路掀起熱烈討論！

當天發佈會出席的人是申仲勳導演（執導過《千元律師》），主演柳演錫、李絮、金景南。



從《現在撥打的電話》裡的寵妻霸總到《神與律師事務所》裡被鬼魂附身的通靈律師申以朗，柳演錫這次的變身堪稱從影以來最大挑戰，他飾演的律師因搬到詭異辦公室後能夠看見鬼魂，甚至會被附身，從而替亡者辦案。



預告中柳演錫在法庭上一秒化身語氣粗獷的流氓大叔，下一秒又切換為少女或孩童的語調與神情，讓不少觀眾直呼期待：「柳演錫向來都是演技保證」、「非常期待第一集」、「他會上演一人多角吧」！據悉他將被女團練習生、天才科學家等各種靈魂附身，跨越性別與年齡的演技切換，被劇組盛讚為「演技派對」！近日柳演錫在專訪中透露：「我幾乎是毫無保留地去演。」為了讓每次「附身」更真實，他會在片場反覆觀察飾演該角色的配角演員，甚至聆聽他們的錄音檔，掌握說話節奏與習慣動作；他亦形容這次拍攝「從頭到尾都很新鮮」，因為每一次附身都是全新挑戰。



繼《模範的士》後，李絮再度展現女強人魅力，她飾演的韓娜賢是勝率100%的王牌律師，起初對於自稱能夠看見鬼魂的柳演錫嗤之以鼻，然而隨著案件被揭開，她從懷疑到動搖，甚至主動幫助柳演錫，讓人相當好奇這段通靈浪漫史是否成真；此外亦有不少網友大讚李絮非常符合角色設定：「李絮自帶霸氣」、「她飾演專業人士很有說服力」。



金景南則飾演太白法務法人代表梁徒境，出演過《機智牢房生活》、《過來抱抱我》、《The King：永遠的君主》、《瑞草洞》累積強大演技實力的他，與柳演錫李絮的全新組合會擦出什麼樣的火花，也讓人非常期待！！

《神與律師事務所》將於3月13日在Viu上架，每逢星期五、六 21:50 KST 播出。



