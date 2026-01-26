逃税200亿→照休军队假→神隐中！车银优下一步？韩媒曝「最终回应」时间近了

「脸蛋天才」车银优入伍后本应低调服役，没想到却卷入高达200亿（韩元，下同）的逃税疑云，过往行踪被全面挖出，一举一动都成了外界焦点。据韩媒「OSEN」26日独家掌握，正在军乐队服役的车银优，日前曾在年初短暂休假，之后已回到部队。

报导指出，车银优目前入伍约6至7个月，推测当时是正常的定期休假，行程属於私人时间。只是时间点相当敏感——他休假期间，正值被国税厅通知须补缴超过200亿税金之后，而他复归部队后不到两周，相关报导便接连曝光，瞬间在演艺圈与社会掀起巨大风波。

*相关内容：国税厅高调调查！车银优涉嫌利用母亲公司避税，被追缴200亿税金！经纪公司：筹备官方立场中

D社起底车银优200亿避税细节：家族职员年薪高达18亿，鳗鱼店内部照片曝光！刑期恐5年起跳

面对争议所属公司Fantagio在发出第一份声明后，便表示「目前难以确认其他事项」，选择全面噤声；车银优本人也因军人身分，无法自由对外发声。不过，由於案件金额与性质都相当重大，外界也关注他是否会透过公司简短表态，或是亲自在SNS发文，向失望的粉丝说明、致歉。



车银优早在去年7月入伍前，就曾遭首尔地方国税厅调查4局以逃税嫌疑进行高强度调查，并被通知需补缴逾200亿税金，创下艺人史上最高追税金额。国税厅认定，车银优母亲所成立的A公司，虽与Fantagio签订业务合约，实际却未提供相应服务，属於「纸壳公司」。更引发争议的是该公司登记地址竟是一间位於江华岛的鳗鱼餐厅，被质疑根本不具备处理演艺相关业务的条件。

调查指出，国税厅怀疑车银优与母亲藉由设立A公司，将个人收入分散，适用比个人所得税率低20%以上的法人税率，藉此规避高达45%的所得税；同时，也认定Fantagio向A公司收受的82亿税额涉及虚假税单，因此一并追税。



对此，车银优方面已针对国税厅的决定提出「课税前适法性审查」，目前仍在等待结果。Fantagio则回应：「本案的核心争点在於，车银优母亲设立的法人是否属於实质课税对象，目前尚未最终确定与公告，将依合法程序积极说明法律解释与适用问题。」

风波是否能顺利止血，仍有待后续发展。

