國稅廳高調調查！車銀優涉嫌利用母親公司避稅，被追繳200億稅金！經紀公司：籌備官方立場中

韓國人氣偶像車銀優（本名李東敏）驚爆涉嫌逃稅！根據韓媒《E DAILY》獨家報導，車銀優去年春天遭首爾地方國稅廳調查4局以逃稅嫌疑進行「高強度調查」，涉案金額超過200億（韓元/下同，約新台幣4.3億元），其母親設立的公司也被指控為「紙殼公司」。

報導指出，車銀優被指控的逃稅手法與近期多位藝人使用的「一人企劃公司」模式相似。在原本所屬的經紀公司Fantagio之外，藝人或其家人另行成立公司，再與原經紀公司簽訂服務合約，以此分散收入、降低稅率。簡單來說就是在Fantagio與車銀優之間，插入了由車銀優母親崔女士設立的A公司。Fantagio與A公司簽訂了「支援車銀優演藝活動」的服務合約。自此，車銀優的收入便由Fantagio、A公司及車銀優本人三方分配。

國稅廳調查後認定，A公司是未提供實質服務的「紙殼公司」 。國稅廳認為，車銀優與母親為了降低高達45%的個人所得稅，藉由虛設的A公司分散收入，從而適用比所得稅率低20個百分點以上的法人稅率，屬於避稅伎倆。

稅務界相關人士透露：「A公司的登記地址位於江華島某處，與演藝業務毫無關係，甚至無法被視為辦公場所。雖然有用A公司名義購買多輛進口車、處理各種經費，但據悉並未提供與Fantagio有區別的實質服務。」



由於國稅廳不承認A公司的實質性，火勢也延燒到Fantagio及車銀優雙方。Fantagio已於去年8月被首爾國稅廳追繳82億（約新台幣1.7億元）稅款。國稅廳認定Fantagio處理了A公司開立的「虛假稅務發票」，因此追繳相關增值稅等稅額。即便Fantagio提出「徵稅不當審查」請求，結果也未被改變。

此外國稅廳在分別傳喚崔女士與車銀優調查後，認定A公司所獲利益最終流向其兒子車銀優，因此得出車銀優逃漏超過200億所得稅的結論。據悉，國稅廳應車銀優方要求，等待其兵役服役結束後，才寄送了載有上述內容的稅務調查結果通知書。

車銀優方面對此感到冤枉，在收到通知書後，已提出「徵稅不當審查」請求，要求審判國稅廳決定的是否妥當。車銀優方反駁：「因Fantagio代表多次更換，出於對兒子演藝活動的不安及想保護他的意願，車銀優的母親才成立公司，直接經營管理業務。這不是沒有實體的紙殼公司，而是正式註冊的大眾文化藝術企劃業者。」若「徵稅不當審查」被採納，車銀優便無需繳納稅款；若不被採納，則須按通知處分繳稅。若不通過，還可選擇向國稅廳提出審查請求、向國稅廳審判院提出審判請求，或向監察院提出審查請求等方式繼續抗爭。據悉，車銀優方也考慮撤回徵稅不當審查請求，直接轉向國稅廳審判院。



負責重大逃稅嫌疑案件的首爾廳調查4局，最初的調查目標並非車銀優。調查是從Fantagio持有者、MIRAEING的南宮謙會長的逃稅嫌疑開始的。據了解，調查4局在對透過股價操縱逃稅的嫌疑者進行計劃調查時，雷達網捕捉到被稱為「併購（M&A）專家」的南宮謙會長，成為調查契機。調查4局將未來MIRAEING、Fantagio、HumasIs、Billions等南宮謙會長實質擁有的公司捆綁調查，在此過程中，與Fantagio交易的A公司也如「地瓜藤」般被牽出，成為調查對象，調查範圍進而擴大至車銀優。

出道以來幾乎從未出現過負面消息的車銀優這次也被拱上輿論的風口浪尖，此事已在韓網各大論壇掀起熱議，而車銀優方面也表示「正在準備官方聲明中」。

