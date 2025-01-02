【韓網熱門】在國外很吃香的韓劇！這三部「肉麻劇」你都追過嗎？

韓劇不僅衝出了本土，走向亞洲，近幾年更是在全球範圍內掀起收視熱潮。

金世正、安孝燮主演的《社內相親》與潤娥、李俊昊主演的《歡迎來到王之國》都曾在Netflix全球榜單中登頂。 最近韓國本土熱播的《現在撥打的電話》也在Netflix全球榜上取得不錯的成績，目前位居第二。



韓國網友評論：

1. 太肉麻了，根本看不下去，沒想到外國人那麼喜歡

2. 看國外論壇，我們覺得肉麻的作品對他們來說才是真正的韓劇，最近流行的劇情片都被認為太美劇化了，反而都不喜歡（很多人都吐槽我們怎麼不拍花美男類的作品了）

3. 《現在撥打的電話》太罪惡了

4. 看《社內相親》的時候可以腦袋放空，毫無壓力

5. 《社內相親》真的製作精良，《現在撥打的電話》是演技撐起了全場

6. 其實三部都很肉麻，看看停停，不可能一口氣全看完

7. 羅曼史在國外都很吃得開，上面幾部我都覺得肉麻看不下去，但是在外國人看來，這類羅曼史喜劇可以很輕鬆地看進去，反而國外羅曼史劇沒有那麼肉麻

8. 仔細想想，小時候好像都是《現在撥打的電話》這類，《花樣美男》我看了很多遍，哈哈哈哈哈哈哈哈，現在想想以前怎麼看得下去的

9. 因為有柳演錫，陪媽媽一起看的，真的太肉麻了

10. 我們就是很會拍羅曼史喜劇啊

11. 其實《社內相親》要比《現在撥打的電話》肉麻得多

12. 《現在撥打的電話》台詞特別老套，可是越看越停不下來

13. 前兩部的男主是財閥，《現在撥打的電話》完全就是羅曼史

14. 《現在撥打的電話》蠻好看的，雖然羅曼史部份有點肉麻，但是穿插了懸疑內容，還不錯

15. 這三部，一點都看不下去

16. 老實說國外的羅曼史更幼稚，《歡迎來到王之國》和《現在撥打的電話》都不算幼稚

17. 我看了很多國外的羅曼史劇，韓劇因為台詞而肉麻，而國外是因為行為讓人覺得肉麻，尤其是女主的行為，太羞恥了

18. 我因為看了很多日劇，早就對肉麻「免疫」了

19. 國外人還蠻有眼光的，都是好劇

20. 《現在撥打的電話》因為柳演錫的演技，其實還蠻好看的

21. 姐妹們，你們要承認《社內相親》就是羅曼史喜劇的定式

22. 韓國氛圍，我們必須要按週期推出這類電視劇才行

23. 最近的《現在撥打的電話》懸疑要多於言情，我真的超愛言情類台詞，柳演錫演技太好了，如果不是他來演的話，那些肉麻的台詞就完了

24. 因為大家都說《社內相親》很好看我就去看了，太肉麻了，根本看不下去

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