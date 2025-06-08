俞承豪拍照實力堪比「老人機」，i-dle薇娟大驚失色！網讚意外有「真實女友感」

薇娟看到照片反應真的太可愛XD演員俞承豪最近在JTBC綜藝《對決！彭俸彭俸》擔任固定班底，女團i-dle成員薇娟也作為工讀生加入彭鉉淑的餐廳，和俞承豪成為「同事」。

昨晚更新的第8集裡，接連營業5天的雙方餐廳迎來休息日，由李俸源帶領的餐廳因獲勝而享受豪華遊艇旅行，彭鉉淑餐廳輸掉店鋪，只能在海邊簡樸地遊玩，但不妨礙老闆和工讀生一起享受放鬆時光、增進感情。



薇娟看著在淺水區遊玩的老闆夫妻和俞承豪，忍不住拿起手機記錄這一美好時刻，也請俞承豪幫她拍照。 俞承豪隱約記得大家拍照時都會壓低鏡頭仰拍，於是很認真地找角度幫薇娟拍了好幾張，但薇娟看到成品後瞬間咬住嘴唇、整個人僵住：「好像有點奇怪耶！」



原來俞承豪拍的照片要麼沒對齊地平線、要麼逆光黑漆漆，而且每張都十分模糊：



而薇娟平時出遊時媽媽幫忙拍的照片都是這樣的... 真的是相當顯著的不同啊！



其實俞承豪拍照技術「獨特」是早已出名的，不僅自拍完全無法捕捉到本人的帥氣，就連拍心愛的貓貓都與眾不同。 這是俞承豪與愛貓「明月」：



這是俞承豪本人拍攝的明月... 他滿懷愛意地寫道：「每個淩晨都迎接我的明月，愛你。」



網友表示看在俞承豪帥氣又人品好的份上原諒他拍照糟糕這件事，且認為他和薇娟在節目中的互動很療癒，而且從某種角度來說，能用智慧手機拍出功能型手機的效果也是相當難得，意外有一種仿佛抓拍女友的真實感：「好像兩千年初的Cyworld迷你小窩感性」「俞承豪應該沒太談過戀愛吧？ 看起來沒有被女友調教過拍照技能kkk」「以俞承豪來說，已經算很努力了kkk」「至少擦一擦鏡頭吧kkk」「還好明月不會用IG」「長得好看的人對於拍美照缺乏渴望」「另一種意義的人生照片」。



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