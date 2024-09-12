金世正二度合作《社內相親》導演！與李鍾元搭擋浪漫喜劇《酒醉羅曼史》，劇本閱讀照曝光

ENA新劇《酒醉羅曼史》由金世正、李鍾元、申度賢、白成哲主演，講述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王詠珠和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆敏洙之間讓人心動的浪漫史。

今日（12）製作組公開劇本閱讀照，包括朴繕虎導演和李正信編劇在內，金世正、李鍾元、申度賢、白成哲四位主演齊聚一堂。



金世正飾演用熱情征服業界的酒類公司銷售女王「蔡詠珠」，她擁有特種部隊出身般的鋼鐵體力、堅韌的精神和特有的爽朗。為了守住自己工作6年的營業分店，在展開特殊的任務時，遇到比她自己更了解自己內心的男人。而這也是金世正繼《社內相親》後，和導演二度合作，會展現什麼樣的新魅力？也備受期待！



李鍾元飾演動搖酒類業界版圖的釀酒廠老闆兼釀酒大師「尹敏洙」，性格敏感、細膩，有強烈的同理心。為了不讓自己的感情超負荷運轉，習慣專注自己感情的他遇到總是讓人費心的蔡詠珠。

申度賢飾演與蔡詠珠展開競爭的「Power J」企劃組科長「方雅琳」；白成哲飾演蔡詠珠的好友「吳燦熙」，開著販售吐司的小貨車週遊全國。



製作組表示：「金世正、李鍾元、申度賢、白成哲將完成具有多種故事和魅力的青春故事，大家將感受到他們生動的協同效應，請多多期待既愉快又溫暖的浪漫喜劇。」而《酒醉羅曼史》由《社內相親》的朴繕虎導演與李正信編劇合作打造，將在11月4日首播。



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