金賽綸過世，演藝圈一片白菊花……娥羅、磪有情、Lizzy、徐睿知、薛仁雅、金玉彬等發文悼念

曾演《大叔》、《雪路》、《魔女寶鑑》等名作，童星出身的名演員金賽綸16日猝逝掀起韓國演藝圈波瀾，金賽綸圈內好友、藝人同僚們紛紛在IG上悼念。

金賽綸最早是Fantagio旗下藝人，9歲便在該公司朝演員之路發展，也是在9、10歲便以《大叔》闖出名號，曾和她同門的娥羅（原Hello Venus成員）、磪有情（原Weki Meki成員）、歌手Sandy都以限時動態悼念。

其中娥羅發了合照又寫道：「賽綸啊，姐姐沒能對你說很多溫暖的話，嘮叨了很多，對不起……當時認為是為了你好才那樣，但不是的，對不起，謝謝你曾那麼閃閃發光，我會記住你並為你祈禱。」磪有情發全黑照，金賽綸生前曾在雜誌訪問中透露和磪有情，是因拍攝Fantagio自製網路劇《To Be Continued》（2015）後熟識。



和金賽綸因為都是7月31日出生而建立友誼的Lizzy（Lizzy原為After School成員，Lizzy 1992年生，金賽綸2000年生），合作《惡鄰拼圖》的金敏琪（김민체）、合作《優秀巫師賈斗心》的尹正勳、合作《獵犬》的趙煥基，還有都曾是Gold Medalist同門的徐睿知、金秀謙與薛仁雅以各自方式悼念。其中金敏琪寫：「金賽綸在電影《惡鄰拼圖》以女兒的身分和我見面，非常幸福的時光，謹求冥福，願你在那裡安息。」金秀謙寫：「我會一直對你說想說的話。幸福吧，不管身在何處。」



另外還有金玉彬、權珉娥（原AOA成員）、鄭宰光、Yel（FIESTAR成員）、張道允、徐河俊、李恩泉、金珉碩（MELOMANCE成員）、全烋星（原Secret成員）、娜炫（原SONAMOO成員）、鄭惠成、朴瑟琪、高媛熙……等等藝人悼念金賽綸，演藝圈一時布滿「白菊花」。



另外，金賽綸靈堂已開放悼念，據現場韓媒所見，和她合作《大叔》的元斌，還有好友金寶羅、韓韶禧、AKMU李秀賢等等都親自到靈堂哀悼，現場也可見IU、孔明、馬東石、ASTRO與FT Island等藝人送上的花圈。



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