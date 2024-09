金世正与《社内相亲》团队再合作《酒醉罗曼史》，薛仁雅送咖啡车暖心列出工作人员姓名

金世正与《社内相亲》导演正二度合作新戏《酒醉罗曼史》,也是《社内相亲》主演之一的薛仁雅为片场送上了咖啡车。

金世正昨(15)日在限时动态上传咖啡车认证照,写下「呼咿咿应ㅜㅇㅠ(哭哭颜文字)谢谢亲爱的」并标记薛仁雅,还秀出店家做的、有自己名字「世正」的特制吉拿棒。



若仔细看咖啡车,除了金世正拿著酒的照片、薛仁雅与金世正的合照外,横幅上写「《酒醉罗曼史》团队!Fighting!!!感觉会喝很多酒,今天喝点咖啡因吧!」,一旁展架则写满工作人员的名字,原来薛仁雅特地列出了继《社内相亲》后再合作《酒醉罗曼史》的工作人员们,表达咖啡车是特地为他们应援,最后还搞笑遗憾的写「想你们了!!!也带上我吧!!!!呃啊ㄚㄚㄚ」。



薛仁雅贴心的举动,据说让现场工作人员很感动呢!也纷纷在自己的限时动态上分享。而这也让人想起去年金世正送给薛仁雅咖啡车,虽然状况不太一样,但金世正也是写上满满的字送给薛仁雅并希望片场人员多多照顾她。



Awww Inah sent #BrewingLove cast coffee truck support



Top banner:

Brewing Love! Fighting!! I think you'll drink a lot, but today have a caffeine-free drink.



Side banner:

Director Park Seon-ho, Director Lee Woo-ram!

Assistant director Bae Seo-woo Shim Hye-min.

