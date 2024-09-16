金世正与《社内相亲》团队再合作《酒醉罗曼史》，薛仁雅送咖啡车暖心列出工作人员姓名

金世正与《社内相亲》导演正二度合作新戏《酒醉罗曼史》，也是《社内相亲》主演之一的薛仁雅为片场送上了咖啡车。

金世正昨（15）日在限时动态上传咖啡车认证照，写下「呼咿咿应ㅜㅇㅠ（哭哭颜文字）谢谢亲爱的」并标记薛仁雅，还秀出店家做的、有自己名字「世正」的特制吉拿棒。



若仔细看咖啡车，除了金世正拿著酒的照片、薛仁雅与金世正的合照外，横幅上写「《酒醉罗曼史》团队！Fighting！！！感觉会喝很多酒，今天喝点咖啡因吧！」，一旁展架则写满工作人员的名字，原来薛仁雅特地列出了继《社内相亲》后再合作《酒醉罗曼史》的工作人员们，表达咖啡车是特地为他们应援，最后还搞笑遗憾的写「想你们了！！！也带上我吧！！！！呃啊ㄚㄚㄚ」。



하ㅋㅋㅋ 커피차 보낸 설인아 멘트랑 사진들 좀 봐 pic.twitter.com/H1WgtjmRze — 앵화 (@imAnghwa) September 15, 2024

薛仁雅贴心的举动，据说让现场工作人员很感动呢！也纷纷在自己的限时动态上分享。而这也让人想起去年金世正送给薛仁雅咖啡车，虽然状况不太一样，但金世正也是写上满满的字送给薛仁雅并希望片场人员多多照顾她。



Awww Inah sent #BrewingLove cast coffee truck support



Top banner:

Brewing Love! Fighting!! I think you'll drink a lot, but today have a caffeine-free drink.



Side banner:

Director Park Seon-ho, Director Lee Woo-ram!

Assistant director Bae Seo-woo Shim Hye-min.

Scr Jo Min-ha… pic.twitter.com/R1zf8uPW1r — (@karrenstar) September 15, 2024

*延伸阅读：

〈这可能是继金知硕送庭沼珉之后最暖心的咖啡车！金世正送《Missing2》金弼中、薛仁雅咖啡车都写下长文应援〉



顺带一提，金世正和薛仁雅2017年就一起演过《学校2017》，2022年再合作《社内相亲》结下友谊，薛仁雅目前正在综艺《钢铁少女团》拚铁人三项，采访时还曾说过想带上也热爱运动的金世正一起挑战呢！



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