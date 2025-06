miss A Min結婚充滿JYP家族愛！隊友Fei& Jia、g.o.d、Wonder Girls、2PM，2am還獻祝歌，趙權喜接捧花！

昨(7)日是miss A成員Min(李玟暎)結婚大喜之日,出席的圈內好友排開,充滿「JYP娛樂(JYPE)家族愛」,也帶給粉絲回憶殺。

昨Min婚禮,miss A獨缺Suzy(裴秀智)僅Fei(王霏霏)與Jia(孟佳)出席,不過還有她在JYP娛樂時期的「師姐」Wonder Girls先藝、「師兄」g.o.d朴俊炯,2am李昶旻、趙權和鄭珍雲,2PM玉澤演和張祐榮,2am更獻唱祝歌!Jia發文恭喜Min時,也提到久違見到JYP家人,趙權興奮留言「JYPEEEEEEE」。最特別的是,Min的捧花安排趙權接呢!趙權接完後華麗轉圈,像是承接了Min的幸福,也為婚禮添加趣味。

▼Fei:「我們玟暎@therealminnn真心恭喜結婚~♥ 一直直直直直直幸福吧,我愛你。」趙權留言:「太久沒見了我們♥」



▼Jia:「我愛你@therealminnn,非常漂亮~非常性感~非常可愛~美女!恭喜結婚,看到你幸福的樣子真好!我愛你!久違見到JYP家人們真是太好了!大家都要幸福!」



▼先藝:「嫁人的這一天(哭)。」



▼朴俊炯:「喲嗚~真心祝賀玟暎小朋友~感覺幫你報名美國小學就在昨天,在Miss A之前,我把你送進了美國的小學,真不敢相信你現在結婚了……我為你感到非常高興^^,願上帝保佑你未來多年幸福健康!上帝保佑!!!BBBAAAMMM!!!」朴俊炯另一則發文則表示很開心看到JYP家人和SM娛樂小朋友。



▼趙權:「是在小學五年級認識我們玟暎的,嫁人後指走花路吧,@therealminnn。到目前為止收到第三個捧花的日子。」趙權還單獨發出和祐榮合照說兩人都還沒結婚呢!最後一支影片JYP家人共同舉杯,洪錫天亂入(?)說新郎是他的菜,問他是不是JYP的,他弱弱喊「不是」XD。



另外,Fly to the Sky Brian、金在中、少女時代孝淵、f(x) Amber也出席。其中Min和孝淵也是從小到大好朋友,在Min加入JYP娛樂前就一起跳舞還組過團「Little Winners」;Amber和Min同期活動時就不時曬情誼,Amber solo時經典的「好友大集合」〈Shake That Brass〉MV裡Min、Jia、朴俊炯、孝淵都有演出,Amber和Min也曾一起義氣相挺Brian演出的音樂劇。

▼Brian:「玟暎啊~再一次真心祝福你結婚!哥哥都很高興~你遇到了很好的人~真的對你很好,讓你很幸福~婚前見面時也覺得人很好~再次祝福你~」



今(8)日新娘Min親自發文:「♥Just got married♥ 感謝所有為我們增光添彩的人……(手比愛心)謝謝!」底下除了趙權,f(x) Luna、U-KISS Kevin、SISTAR韶宥等人留言祝福,又是另類的二代團集合。



