miss A Min結婚充滿JYP家族愛！隊友Fei& Jia、g.o.d、Wonder Girls、2PM，2am還獻祝歌，趙權喜接捧花！

昨（7）日是miss A成員Min（李玟暎）結婚大喜之日，出席的圈內好友排開，充滿「JYP娛樂（JYPE）家族愛」，也帶給粉絲回憶殺。

昨Min婚禮，miss A獨缺Suzy（裴秀智）僅Fei（王霏霏）與Jia（孟佳）出席，不過還有她在JYP娛樂時期的「師姐」Wonder Girls先藝、「師兄」g.o.d朴俊炯，2am李昶旻、趙權和鄭珍雲，2PM玉澤演和張祐榮，2am更獻唱祝歌！Jia發文恭喜Min時，也提到久違見到JYP家人，趙權興奮留言「JYPEEEEEEE」。最特別的是，Min的捧花安排趙權接呢！趙權接完後華麗轉圈，像是承接了Min的幸福，也為婚禮添加趣味。

▼Fei：「我們玟暎@therealminnn真心恭喜結婚～♥ 一直直直直直直幸福吧，我愛你。」趙權留言：「太久沒見了我們♥」



▼Jia：「我愛你@therealminnn，非常漂亮～非常性感～非常可愛～美女！恭喜結婚，看到你幸福的樣子真好！我愛你！久違見到JYP家人們真是太好了！大家都要幸福！」



▼先藝：「嫁人的這一天（哭）。」



▼朴俊炯：「喲嗚～真心祝賀玟暎小朋友～感覺幫你報名美國小學就在昨天，在Miss A之前，我把你送進了美國的小學，真不敢相信你現在結婚了……我為你感到非常高興^^，願上帝保佑你未來多年幸福健康！上帝保佑！！！BBBAAAMMM!!!」朴俊炯另一則發文則表示很開心看到JYP家人和SM娛樂小朋友。



▼趙權：「是在小學五年級認識我們玟暎的，嫁人後指走花路吧，@therealminnn。到目前為止收到第三個捧花的日子。」趙權還單獨發出和祐榮合照說兩人都還沒結婚呢！最後一支影片JYP家人共同舉杯，洪錫天亂入(?)說新郎是他的菜，問他是不是JYP的，他弱弱喊「不是」XD。



另外，Fly to the Sky Brian、金在中、少女時代孝淵、f(x) Amber也出席。其中Min和孝淵也是從小到大好朋友，在Min加入JYP娛樂前就一起跳舞還組過團「Little Winners」；Amber和Min同期活動時就不時曬情誼，Amber solo時經典的「好友大集合」〈Shake That Brass〉MV裡Min、Jia、朴俊炯、孝淵都有演出，Amber和Min也曾一起義氣相挺Brian演出的音樂劇。

▼Brian：「玟暎啊～再一次真心祝福你結婚！哥哥都很高興～你遇到了很好的人～真的對你很好，讓你很幸福～婚前見面時也覺得人很好～再次祝福你～」



今（８）日新娘Min親自發文：「♥Just got married♥ 感謝所有為我們增光添彩的人……（手比愛心）謝謝！」底下除了趙權，f(x) Luna、U-KISS Kevin、SISTAR韶宥等人留言祝福，又是另類的二代團集合。



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