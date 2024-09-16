幸虧《我叫金三順》播出得早，不然男主角玄彬也逃不了一輪網暴

韓劇男神之一的玄彬（炫彬）主演的電影《哈爾濱》上映在即，光是從公開的預告片和海報上就能看到他的演技大變身。

今年43歲的玄彬憑藉2005年播出的《我叫金三順》打響名號，晉升為韓流小生，朝著男神地位邁出了關鍵的一步。 最近因為《哈爾濱》而備受關注的他，由他主演的《我叫金三順》這部經典老劇又被網友們提及，不少人感慨幸虧播得早，不然玄彬也逃不掉一場網暴。



《我叫金三順》講述了平凡的女主人公金三順勇敢、堅強地面對生活中的各種困難，最終找到自己幸福的故事。 玄彬在劇中飾演男主角「玄振軒」。「玄振軒」是高級法式餐廳的老闆，出身富裕家庭，但與母親關係不佳。 他外表冷漠但內心溫柔，具有強烈的責任感。 性格冷酷、高傲且挑剔，但隨著劇情的發展，可以看到他細膩、體貼的一面。 儘管他對感情和生活的態度比較嚴肅，內心卻有許多難以言說的脆弱。 「玄振軒」曾經有過一位未婚妻，但因對方突然離開，令他內心受創，因此對愛情充滿防備，難以再打開心扉。 男主角這個角色的吸引力來自於「玄振軒」內外反差的性格。 表面上冷酷、控制慾強，但內心卻因過去的傷痛而孤獨無助。 隨著劇情的推進，他在金三順的陪伴下，逐漸打開了心扉，重拾對愛情的信任，很符合當年觀眾們對於霸道總裁式男主的想像。



不過最近網友們重新翻看該劇時，「玄振軒」的舉動頗為暴力，已經無法符合當代觀眾對男主角的要求了。 舉例來說，「三順」（金宣兒 飾）在得知前女友存在的事實後詢問「振軒」，心情不佳的他先是大聲反駁，之後被逼問到脾氣爆發，以拳頭暴力回應，雖然打的並非是「三順」，卻砸中她臉旁的相框。 看似是隱忍之後的動作，但仍顯得暴力十足。



另外，還有一齣「玄振軒」和前女友「柳熙珍」（鄭麗媛 飾）重逢的鏡頭，當年「熙珍」不辭而別，多年後「振軒」才從醫生口中得知對方患癌，在聽到前女友承認一切都是事實之後，「振軒」竟然直接一巴掌甩在了她的臉上，毫不顧忌對方是個瘦弱的女生。



如今回看相關畫面，網友們忍不住吐槽：「當年為什麼會被他迷成傻子啊，根本就是躁鬱症患者」、「三植啊，你適合一個人過日子」、「果然劇情太老了，現在這樣的男主會被罵死」、「什麼？？ 打女生???」 、「老實說當年那些《天國的階梯》、《對不起，我愛你》、《浪漫滿屋》等等的男主都很渣」、「很多人年紀小不知道，當初播出時，他也被罵很慘，說他是屎車」、「太暴力了」、「幸好是玄彬演的，不然會被罵更慘」、「三植就是人渣啊」、「要是嫁給他的話，之後會被家暴吧」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞