BTS防彈少年團J-Hope《全知幹預視角》預告公開！頂「雞窩頭」起床猛練肌肉，獨處待機室思念隊友

MBC綜藝《全知干預視角》昨晚公開了BTS防彈少年團成員J-Hope的預告，展現他在舞台上與日常中的反差感，經紀人提到他曾經發燒到39.5度，超級驚險。

預告片中，J-Hope在韓國、日本、美國、墨西哥舉辦巡演之後前往曼谷，清晨在酒店醒來，一頭堪比雞窩的亂髮讓人感覺很有親近感。 J-Hope在吐司上塗抹草莓醬、享用早餐，一臉幸福地說：「怎麼會有這麼多好吃的東西呢？」展現出作為世界巨星卻親切可愛的一面。



為曼谷演唱會做準備時，J-Hope又展現出專業嚴格的一面，謙虛表示自己還有很多不足之處。 經紀人則透露巡演期間J-Hope體溫一度高達39.5度，一見到經紀人就說「救救我吧」。

J-Hope感慨距離成員們退伍只剩不到一個月，十分期待重聚，在獨自準備演出的過程中也時常提到隊友們。 吃飯時會想起大家一起享用的外燴，候場時則想起曾經大家一起圍坐的模樣，略顯落寞地感嘆道：「現在就只有我一個人。」



J-Hope表示獨自演出是一種挑戰，雖然一開始會因為首次單獨巡演而感到緊張，但當正式表演開始時，他仍展現出充滿能量的舞台。 下週《全知幹預視角》也會公開演唱會後台的花絮，令人十分期待。



此外，BTS防彈少年團成員RM與V將於6月10日退伍，Jimin與柾國將於6月11日退伍，SUGA將在6月21日解除兵役義務，全員正式退伍。



J-Hope出演的《全知干預視角》將於6月14日晚11點10分播出。



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