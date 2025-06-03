[有雷]慣老闆不要看！《勞務師盧武鎮》鄭敬淏人生大起大落意外見鬼！為他們討回公道撫慰人心（EP.1－2）

剛開播的《勞務師盧武鎮》有笑有淚太有趣了！劇情描述原本是位上班族的盧武鎮（鄭敬淏飾）聽從友人建議而離開了10年的職場，沒想到投資虛擬貨幣失利，在公司前輩建議之下考取了勞務師執照，自行開業，摸索到賺錢公式時，他卻在工廠發生意外…

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原本工作穩定的上班族盧武鎮（鄭敬淏飾），鐵了心離職並且將所有離職金都孤注一擲投入虛擬貨幣，沒想到友人卻撒手人寰，他的投資也成泡影，妻子氣得離開了家。盧武鎮在公司前輩的推薦之下投入公務員勞務師考試，也在苦讀之下考取了執照，原本公司前輩要為他引薦擔任前公司的勞務師，沒想到那位前輩也被迫離職，讓盧武鎮哭笑不得。



盧武鎮只好獨自運營一個勞務師事務所，前妻的妹妹羅熙珠（薛仁雅飾）也來協助推廣他的生意，主打「為你拿回公司拖欠的薪資」，只要公司雇用方有任何不當行為，勞務師都可為勞工討回公道。不過生意並不如預期，此時熙珠找來了好友，記者出身的Youtuber高堅宇（車學沇飾）一起來為盧武鎮的公司進行行銷，後來它們發現了只要到一些偏僻工廠，揭露它們不當對待勞工，也可藉此賺取一些費用，並導正工廠符合法律規範。



當生意漸有起色，盧武鎮又來到一家工廠，發現安全堪憂，沒想到在現場他竟差點被鋼條砸頭，瞬間他到了天堂與神展開了短暫對話，說好了要 沒想到回到現實後，他竟然看得見別人看不到的鬼魂！有位年輕人跟著他，說自己叫做李民旭，是到那個工廠實習的高中生，但他卻再也回不了家。盧武鎮透過他，感受了他曾經受到的一切事物，決定開始重新調查民旭的死亡真相。



原來工廠從來都沒有善待員工，也不給予正常的安全教育訓練，甚至在連假時間要求員工進廠操作機器，民旭因此發生意外而被捲入機器中，惡老闆竟然見死不救，讓他因失血過多而死亡，甚至串聯所有工廠員工封口，沒人敢再提起這件事情，公司為了規避法令罰則更是竄改民旭的死亡時間，並且與民旭家人達成了和解賠款。



盧武鎮團隊派出堅宇冒充新進員工，除了蒐證外也與之前和民旭感情很好的同事表明來意，其實大家都為了保住工作敢怒不敢言，最終同事們終於良心發現，公布了自己曾經錄下的老闆惡行，在警方面前揭發，才讓事情得以告一段落，盧武鎮也代替民旭安慰了他的母親，而他的見鬼之路還要展開，可望為更多冤死的勞工發聲。

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