《她的日與夜》李姃垠為模仿鄭恩地苦練語氣和舞蹈！崔振赫訝異：眼神舉止都像

李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《她的日與夜》將在15日首播，今日主演三人與導演李亨民出席製作發表會。

《她的日與夜》（前譯：日夜不同的她）講述某一天突然被困在中年時期，變成50多歲面貌「林順」（李姃垠飾演）的20多歲待業女子「李微進」（鄭恩地飾演），和意外與她糾纏的優秀檢察官「桂志雄」（崔振赫飾演）之間的異想天開浪漫喜劇。

*相關報導：‎《她的日與夜》鄭恩地睜眼變李姃垠！中年也有春天與崔振赫、白瑞厚譜四角戀！



由於李姃垠和鄭恩地是扮演同個角色，李姃垠透露自己作了很多功課，提到鄭恩地是釜山出身、聽了很多她傳給自己的語音檔案揣摩語氣，也表示「李微進」一角很擅長運動、很萬能，為了要讓兩人看起來更像，在運動上也付出努力。特別是，鄭恩地是愛豆出身（Apink成員），有個場面兩個人都要跳舞，李姃垠笑喊：「真的很辛苦。」



李恩姃每天緊湊拍攝之下，晚上要聽鄭恩地的錄音，接著凌晨是練舞練到3點，大概維持10天之久。鄭恩地稱讚前輩真的很努力練習，覺得自己會被比下去，崔振赫在kakao Talk群組看到李姃垠練習的影片也感到佩服，也透露鄭恩地說過自己平常就會練舞，這次也練了很多。



李姃垠和鄭恩地培養默契到，崔振赫都說兩人的行為舉止常常意外一致，演戲過程也有很多訝異之處：「明明是跟不同人對戲，恩地的手勢、眼神、表情都像李姃垠，而李姃垠白天表現的搞笑動作，鄭恩地有時也會表現出來，真的很像，所以好像有什麼（蹊蹺）。」



對於《她的日與夜》想傳達的意旨，李亨民導演提到女主角「李微進」很有才華卻找不到工作，竟用50多歲的面貌才順利找到工作，「希望許多能力出眾、努力生活，卻很難找到工作的微進們，能透過戲劇獲得希望」。鄭恩地則用「林順」的角度表示「即便上了年紀也要像20多歲人一樣行動」，她說自己看著李姃垠前輩每天忙碌，「熱情與年紀不成正比，思考未來也要這樣生活」。



詢問主演三人有何收視公約想法，李姃垠預設在10%後，鄭恩地提了迷你粉絲見面會，李姃垠接著說鄭恩地和崔振赫在亞洲人氣很高，主持人朴京林聽一聽阻止李姃垠、笑說突然「把事情鬧大」。最後，三人決定將劇中的舞蹈延伸跳Challenge影片，崔振赫表示會努力跟上。



▼更多發布會照片



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞