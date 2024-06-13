《她的日与夜》李姃垠为模仿郑恩地苦练语气和舞蹈！崔振赫讶异：眼神举止都像

李姃垠、郑恩地与崔振赫主演的JTBC新剧《她的日与夜》将在15日首播，今日主演三人与导演李亨民出席制作发表会。

《她的日与夜》（前译：日夜不同的她）讲述某一天突然被困在中年时期，变成50多岁面貌「林顺」（李姃垠饰演）的20多岁待业女子「李微进」（郑恩地饰演），和意外与她纠缠的优秀检察官「桂志雄」（崔振赫饰演）之间的异想天开浪漫喜剧。

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由於李姃垠和郑恩地是扮演同个角色，李姃垠透露自己作了很多功课，提到郑恩地是釜山出身、听了很多她传给自己的语音档案揣摩语气，也表示「李微进」一角很擅长运动、很万能，为了要让两人看起来更像，在运动上也付出努力。特别是，郑恩地是爱豆出身（Apink成员），有个场面两个人都要跳舞，李姃垠笑喊：「真的很辛苦。」



李恩姃每天紧凑拍摄之下，晚上要听郑恩地的录音，接著凌晨是练舞练到3点，大概维持10天之久。郑恩地称赞前辈真的很努力练习，觉得自己会被比下去，崔振赫在kakao Talk群组看到李姃垠练习的影片也感到佩服，也透露郑恩地说过自己平常就会练舞，这次也练了很多。



李姃垠和郑恩地培养默契到，崔振赫都说两人的行为举止常常意外一致，演戏过程也有很多讶异之处：「明明是跟不同人对戏，恩地的手势、眼神、表情都像李姃垠，而李姃垠白天表现的搞笑动作，郑恩地有时也会表现出来，真的很像，所以好像有什么（蹊跷）。」



对於《她的日与夜》想传达的意旨，李亨民导演提到女主角「李微进」很有才华却找不到工作，竟用50多岁的面貌才顺利找到工作，「希望许多能力出众、努力生活，却很难找到工作的微进们，能透过戏剧获得希望」。郑恩地则用「林顺」的角度表示「即便上了年纪也要像20多岁人一样行动」，她说自己看著李姃垠前辈每天忙碌，「热情与年纪不成正比，思考未来也要这样生活」。



询问主演三人有何收视公约想法，李姃垠预设在10%后，郑恩地提了迷你粉丝见面会，李姃垠接著说郑恩地和崔振赫在亚洲人气很高，主持人朴京林听一听阻止李姃垠、笑说突然「把事情闹大」。最后，三人决定将剧中的舞蹈延伸跳Challenge影片，崔振赫表示会努力跟上。



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