【韓網熱門】說到「本業超強、歌手出身的演員」，第一個想到這位！

所謂「本業超強、歌手出身的演員」，是指演技和唱功都很好、且一直進行歌手活動的藝人。 原PO心目中這樣的藝人一共有4位，首先是IU，今年有主演劇集《苦盡柑來遇見你》，還發行了第三張翻唱專輯《花書簽三》。





第二位是金世正，主演了《驅魔麵館》等多部劇集，2023年發行首張正規專輯《門》。





第三位是都敬秀（D.O.），一直有在拍戲，去年發行第三張迷你專輯《成長》，7月即將攜首張正規專輯《BLISS》回歸。





第四位是陸星材，主演劇集《鬼宮》剛剛劇終，今日發行首張個人迷你專輯《All About Blue》。





被譽為「神之7秒」的唱段：



原PO只想到這四位藝人，網友們則補充了更多唱歌演戲都優秀的歌手轉型演員，獲提名次數最多的依次是嚴正化、張娜拉、任時完、徐仁國、鄭恩地、李俊昊、任昌丁、朴珍榮、金昌完！

韓國網友評論：

1. 點開之前想的是張娜拉、任昌丁、嚴正化，但大家聊的人都好年輕耶kkk

2. 這領域的終極王者應該是嚴正化吧？ 演技也拿了百想最優秀演技賞

3. 這區的老大不是金昌完大叔嗎kkk

4. 如果嚴格按照「演技和唱功都很好、且一直進行歌手活動」這個標準，我只能想到IU

5. 在唱歌和演技這兩方面都超強的，感覺IU獨是一無二。 她出演的作品幾乎都在水準之上。

6. 都敬秀本業歌手就不用多說了，演技真的好到嚇到我... 看劇的時候完全沒發現他是EXO成員

7. 都敬秀和IU應該是代表人物了，歌手跟演員都兼顧得很好，而且保持平衡地在活動

8. 張娜拉不是也很厲害嗎？ 本業（歌手）得過大賞，演的戲也幾乎都是大熱劇

9. 始祖應該還是娜拉姊了，但她好像很久沒出專輯了？ ᅲ 姊姊也請出來唱歌吧...... 這四個人真的都很強

10. IU、都敬秀、鄭恩地、徐仁國，這幾位同時兼顧歌手與演員活動的，應該算是TOP了... 要說從偶像出身的演員中最強的，我會選任時完，但他幾乎已經不唱歌了ᅮᅮ

11. 現在真的太多人，哈哈哈，根本選不出來ᅮ

出處：https://theqoo.net/hot/3792307924

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