《24小時健身俱樂部》「健身CP」李濬榮&鄭恩地成同門，全新形象照同期公開！

本月初完結的《24小時健身俱樂部》，男女主角「都館長」李濬榮和「李美蘭」鄭恩地，戲外結成同經紀公司「同門師兄妹」，隨著《24小時健身俱樂部》完結，經紀公司也將專注於兩人各自宣傳，同期公開了各自的簡歷照（形象照）。

李濬榮2023年便加入經紀公司BILLIONS（原Blade Entertainment，去年改名），同門還有演員高昌錫、金荷娜、孫賢周、歌手INFINITE成員金聖圭與南優鉉（又譯南優賢）等，在與Apink鄭恩地合演的《24小時健身俱樂部》播出期間，鄭恩地也由公司宣布加入，這對「健身CP」緣分可說很深。



BILLIONS除了將形象照發給媒體外，李濬榮和鄭恩地亦上傳在自己的IG，兩人都拍了兩款照片。李濬榮一款著黑夾克，黑白照穩重，一款著白色蕾絲襯衫，身材若隱若現；鄭恩地一款盤起頭，白襯衫不苟言笑，一款倒笑得陽光青春，小露香肩隨意自在。特別的是，鄭恩地把自己的白襯衫款照片，臉分割成兩張上傳，可察覺左右眼分開來看，眼神完全不同！《24小時健身俱樂部》「崔露莎教練」李美度便留言：「兩張臉孔。」



▼兩人形象照花絮照片也公開



鄭恩地接下來仍會兼顧女團Apink與solo，還有戲劇圈雙棲，而李濬榮目前剛完成和金荷娜、南優鉉等人的台灣節目‎《細細山路私密達》‎拍攝，接下來會準備亞洲巡迴見面會，包括‎台北站在內。



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