【影片】崔振赫稱讚李姃垠&鄭恩地《她的日與夜》演到有彼此影子，喊「李姃恩地」

李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《她的日與夜》將在15日首播，今(13)日主演三人與導演李亨民出席製作發表會，主持人為朴京林。

李姃垠和鄭恩地分別在《她的日與夜》扮演「白天的林順」和「晚上的李微進」，但其實是同個人，兩名演員培養默契到，崔振赫都說兩人的行為舉止常常意外的一致，演戲過程有很多訝異之處：「明明是跟不同人對戲，晚上恩地某些動作或眼神都像李姃垠，而李姃垠白天的搞笑動作，鄭恩地有時也會突然表現出來，會嚇一跳，真的很像，所以好像有什麼（蹊蹺）。」

「是姃垠裡有恩地，恩地裡有姃垠？」朴京林這麼說，而崔振赫乾脆把兩人取名「李姃恩地」，朴京林聽了稱讚崔振赫「今天發揮很大的作用，可以休息了」，還提醒記者要把「李姃恩地」寫進報導。



而李姃垠和鄭恩地有沒有親自感覺「彼此真的很像」的時候？如果兩人交換年齡會想作些什麼？李姃垠回答和鄭恩地都有很瘋的一面，情感上也很豐沛，不過她不想回到20歲，說自己當時太辛苦了，但真的要回去的話，會更加仔細去聽、去看、去愛。



鄭恩地回答在表現李微進遇到困難或是難過之事時，兩人都會摳手，而這不是她們事先討論過的，現在看拍出來的成果，驚覺兩人更像了。第二個問題，她說自己看了李姃垠前輩每天忙碌、熱情與年紀不成正比的樣子，期望未來自己也能如此勤奮生活。



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