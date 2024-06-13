趙寅成三搭《神鬼海底撈》柳昇完導演，與朴正民&朴海俊&NANA聯袂加盟新片《HUMINT》

韓國電影發行公司NEW今日透露，柳昇完導演新作《HUMINT》已敲定趙寅成、朴正民、朴海俊、NANA擔任主演，正式進入製作期。

《HUMINT》是一部諜戰動作片，講述南北韓秘密要員調查海參威邊境發生的犯罪事件並產生衝突的故事。 片名「HUMINT」即「人力情報」（human intelligenc），指可以通過人類收集的任何資訊。

導演柳昇完近幾年推出了多部口碑不俗的作品，在《神鬼海底撈》（香港譯《閨密盜賞團》）、《逃出摩加迪休》（香港譯《絕路狂逃》）《辣手警探》（香港譯《燥底師兄生擒富二代》）中展示了多樣化的動作電影風格，計劃通過《HUMINT》展現更加成熟的諜戰動作片類型。



主演之一趙寅成已與柳導演合作過兩部作品《逃出摩加迪休》《神鬼海底撈》，這次新作中將飾演韓國國情院「趙課長」。



朴正民飾演北韓國家保衛省的組長「朴健」。 趙寅成和朴正民是在《神鬼海底撈》之後第二次合作，令人期待他們更加默契的演技搭檔。



朴海俊選中《HUMINT》作為《首爾之春》後的電影回歸之作，飾演海參崴北韓總領事「黃志成」。



NANA飾演北韓餐廳服務員「蔡善花」。



此外，柳昇完導演的另一部作品《辣手警探2》將在今年底率先與觀眾見面，由黃晸珉、丁海寅主演。

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