【影片】《她的日與夜》李姃垠為模仿鄭恩地練舞練到凌晨，收視公約決定跳舞！

李姃垠、鄭恩地與崔振赫主演的JTBC新劇《她的日與夜》將在15日首播，今(13)日主演三人與導演李亨民出席製作發表會，主持人為朴京林。

李姃垠和鄭恩地扮演同個女主角「李微進」，只不過李姃垠是中年版李微進，一夕之間老化後只好白天化名「林順」生活，晚上才會變回原本的模樣。為了扮演林順，李姃垠透露自己作了很多功課，她表示鄭恩地是釜山出身，聽了很多鄭恩地傳給自己的語音檔案揣摩語氣，且「李微進」很擅長運動，是很萬能卻找不到工作的角色，為了要讓兩人看起來更像，在運動上也付出努力。



特別是，鄭恩地是愛豆出身（Apink成員），有個場面兩個人都要跳舞，李姃垠笑喊：「真的很辛苦。」她利用拍戲後晚上時間看鄭恩地的影片，然後從半夜12點練到凌晨3點，大概練了10天，也和鄭恩地搭配練舞。鄭恩地對李姃垠的成果讚譽有加，還怕自己被比下去，崔振赫則說看了kakao Talk她們的影片感到佩服。主持人朴京林聽了開始期待她們未來也挑戰音樂劇。



詢問主演三人收視公約的想法時，李姃垠預設目標為10%收視率後，鄭恩地提議迷你粉絲見面會，李姃垠接著說鄭恩地和崔振赫在亞洲人氣很高，朴京林聽了阻止李姃垠、笑說「突然把事情鬧大」。最後，三人決定將劇中的舞蹈延伸跳成Challenge影片，崔振赫表示會努力跟上，結果朴京林搞笑回他：「我們其實也沒有多大的期待，但還是希望你加油。」



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