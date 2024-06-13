Super Junior玩梗連公司都不放過！《SJ Returns》最新預告模仿「SM 3.0」，宣言要成為「第6代偶像」

時隔4年，Super Junior招牌團綜《SJ Returns》終於要推出最新季，預告片竟然玩起SM娛樂公司的梗，讓人不禁驚呼：這樣也行嗎？ XD

《SJ Returns》是Super Junior的自製團體綜藝，2017年推出第一季介紹正規八集製作過程，之後幾季陸介紹演唱會場附近的美食餐廳、正規輯九製作過程、出道15週年紀念綜合大禮包等等。



這次SJ決定跳脫季度式命名宣佈推出《SJ Returns - SJ 3.0》，展示SJ為在雨後春筍般的優秀晚輩藝人中保持競爭力而設定戰略，並親自擔任製作總監的熱血奮斗記！

今天突襲公開了兩隻預告片，東海和圭賢穿上黑西裝、戴上眼鏡，場景如此令人眼熟，原來是模仿去年SM娛樂公司內部紛爭時期共同理事李成洙、卓永俊發佈的影片XD



當時兩位理事宣佈SM娛樂進入3.0時代，圭賢和東海則宣佈SJ也要進入3.0時代、成為「第6代偶像」，因此SJ所有成員一起擔任「SJ Multi-Label共同總監」集思廣益。之前羅PD透露參與拍攝了《SJ Returns》，會不會真的是NANA Tour呢？



就連最後的鞠躬致謝都一比一還原：



利特這隻預告片則是模仿SM娛樂代表理事張哲赫介紹SM全新IP的影片，介紹SJ邁入3.0時代的具體計劃，例如重選隊長、推出新的小分隊、造型風格向現役偶像靠攏等等。 就連領帶顏色、鏡頭角度、語氣都還原到位，竟然拿大老闆的梗開玩笑，真不愧是SJ啊XD



Super Junior於2005年出道，今年已經是在演藝圈活躍的第19年，6月11日剛剛發行全新單曲《Show Time》，《SJ Returns - SJ 3.0》也將在6月20日開始上線！期待歐巴們的新一輪活動和驚喜啊~



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